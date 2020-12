La mamá de Jenni Rivera dice la verdad sobre el supuesto embarazo de su nieta Chiquis Rivera

México. En los últimos días se ha especulado en distintos medios de comunicación que Chiquis Rivera está embarazada y por eso habría buscado a su aún esposo Lorenzo Méndez, en medio del proceso de divorcio que ambos enfrentan, pero es doña Rosa, la mamá de Jenni Rivera y abuela de Chiquis, quien revela la verdad.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, doña Rosa Saavedra, quien tiene 76 años de edad, charló con varios medios y tocó el tema del supuesto embarazo de Chiquis Rivera y con lo que dijo habría terminado toda especulación al respecto.

Chiquis Rivera y doña Rosa, su abuela materna. Foto Instagram

¡No se crean!. El día que Chiquis esté embarazada yo lo grito donde quiera. No hay bebés en camino en la familia, por ahora", aseguró la matriarca de la dinastía Rivera .

La supuesta noticia de que Chiquis Rivera está embarazada surgió luego de que ella se reencontró con Lorenzo Méndez en El Paso, Texas, el pasado 19 de octubre; se informó que la también empresaria lo habría buscado porque se encuentra esperando un bebé de él.

Janney Marín Rivera, nombre real de Chiquis Rivera, se casó con el también cantante Lorenzo Méndez hace poco más de un año y semanas atrás ambos hicieron público en sus redes sociales que su matrimonio llegaba a su final, de hecho ella expresó sentirse triste porque pensaba que su matrimonio sería para siempre.

Y en una entrevista reciente que Chiquis dio a la revista People en Español expresó que extraña mucho a Lorenzo y se pone triste porque no está con él; además, la cantante de temas como Me vale, que promociona ahora, comentó respecto a una posible reconciliación con Lorenzo que no existía la mínima posibilidad de que regresaran como pareja.

Y muchas cosas se han dicho respecto a su divorcio, entre ellas que hubo por parte de Lorenzo un posible abuso de drogas e infidelidad. Lorenzo y Chiquis se casaron el 29 de junio de 2019 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde decidieron vivir, y tras poco más de un año de casados, decidieron separarse.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014 al lanzar el sencillo Paloma Blanca e hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo Esa no soy yo y se ha hecho de un nombre artístico por sí misma, pese a críticas buenas y malas hacia su persona y carrera.