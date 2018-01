La mano mágica detrás de Hijas de la luna

Mazatlán.-Con toda una vida dedicado a la belleza, Juan Díaz García, originario de la Ciudad de México, ahora está encargado de la imagen de Michelle Renaud y de otras famosas en la novela de Televisa, bajo la producción de Nicandro Díaz, Hijas de la luna.

“A mí se me dio porque mis papás se dedican a esto. Mi papá es peluquero y mi mamá consultora de belleza; fue a los 12 años cuando empecé”, revela en entrevista con EL DEBATE.

Su pasión

Primero empezó a trabajar en diversos negocios dedicados a la belleza. Hizo su preparación en distintas academias para luego unirse a las filas de TV Azteca, empresa en la que laboró por unos años.

“Entré a TV Azteca, llegué sin conocer a nadie, me hicieron muchas pruebas, me convencieron, fue un reto, porque es un ambiente difícil.”

En esa empresa comenzó a trabajar en la novela de Ana Belén. Estaba encargado de que la protagonista luciera muy bella. Participó hace poco, ahora ya en las filas de Televisa, empresa en la que tiene más de nueve años, en la serie que aborda la vida de Lupita D’Alessio. Estuvo en Niña de mi corazón y Dos hogares. “Ya en Televisa tengo nueve años trabajando. Creo que no hay trabajo difícil cuando amas tu trabajo, lo más tedioso es el tiempo de espera.”

En algunos proyectos le ha tocado estar encargado del diseño de imagen, que consiste en hacer una propuesta de cómo lucirá cada uno de los actores que participará en un melodrama. En esa faceta trabajó con Pedro Damián en la novela Niña de mi corazón. En el melodrama participaron Paulina Goto y Eleazar Gómez, entre otros actores.

“De acuerdo con la sicología del personaje, se hace una imagen. Es una participación directa con el productor, para ver cómo se va a manejar cada personaje. No se trata de que se vean bonitos, sino que se vean de acuerdo con la historia que se está contando.”

De talla internacional

Revela que tiene la dicha de haber trabajado en la imagen de Lupita Jones y Ximena Navarrete. “Estuve en varios años arreglando a las participantes de Miss México, pero mi experiencia se centra más en las novelas.”

Cada proyecto dura unos ocho a seis meses, descansas un mes o tres para entrar a otra producción. Le ha tocado viajar a todo México con su labor. Ahora ya tiene su visa de trabajo por si se ofrece viajar a Estados Unidos, ya que en otras ocasiones no pudo ir por carecer de papeles legales.