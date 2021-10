La más draga desata polémica al tener a Yuri como invitada

México.- El pasado martes se desató una fuerte polémica tras el anuncio de la producción de La más draga en el que se revelaba que la invitada para ser juez de esta semana era la cantante Yuri, por lo que las críticas y malos comentarios no se hicieron esperar.

Y es que resulta que la comunidad LGBT+ se mostró muy molesta y hasta ofendida de que la cantante mexicana fuera invitada a la competencia de drags, ya que en varias ocasiones se ha pronunciado en contra del colectivo.

Apenas se dio a conocer que Yuri sería la invitada de esa semana, muchos decidieron pronunciarse al respecto y no ver este, el sexto capítulo de la competencia, motivo por el cual ha generado menos de la mitad del promedio de vistas en YouTube.

Las redes sociales fueron un caos tota durante el día de ayer y las opiniones no se hicieron esperar. Muchos estaban contentos de ver a una de las cantantes más importantes de todo México en el proyecto, pero otros muy molestos de tenerla presente cuando en más de una ocasión ha hecho comentarios "homofóbicos".

Cabe recordar que tiempo atrás, Yuri, quien es una mujer muy cristiana y creyente en la religión, aseguró que lo ideal es que una relación de hombre con mujer y no hombre con hombre o mujer con mujer, ya que así fue como Dios lo estableció.

Además, dejó en claro que no apoya la adopción homoparental, siendo sólo algunos de los motivos por los cuales los malos comentarios no se han hecho esperar. No sólo los fanáticos de La más draga se pronunciaron al respecto, también las participantes, que le tuvieron todo el respeto por estar frente a ellas, pero no les agradó que fuera la juez invitada.

Sobre el tema, ni Yuri o los productores de La más draga se han pronunciad al respecto. Famosos como Galilea Montijo, Polo Morín, Bárbara de Regil, Susana Zabaleta y Camila Sodi también ha participado en la cuarta temporada de la competencia de talentos.

