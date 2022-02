La mentira con la que Belinda habría logrado que Christian Nodal le prestara 4 mdd

México.- En días recientes se reveló que presuntamente Christian Nodal y Belinda habían terminado su relación, sin embargo, una fotografía de la hermana del cantante, Amely, diría lo contrario, ya que parece indicar que los cantantes se han casado.

Tras varios días de aquellos rumores sobre separación, llegan más polémicas, se ha dado a conocer que la cantante le habría rogado con lágrimas en los ojos a su prometido que le prestara una millonaria cantidad de dinero, pero con mentiras, sin revelar la razón verdadera para la que quería tal cantidad.

Javier Ceriani, el conductor del programa de espectáculos Chisme no like, aseguró que la Belinda le había pedido a su prometido un préstamo por nada más y nada menos que 4 millones de dólares por problemas con el SAT, dejando a todos impactados ante la noticia.

"Supuesta y allegadamente Belinda le habría llorado, con lágrimas de cocodrilo a Christian Nodal que le preste 4 millones de dólares para no ir presa", aseguró Ceriani. Sin embargo, tal cantidad no es la que debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Agregó el periodista que Christian Nodal terminó por acceder a millonario préstamo, incluso, envió a sus abogados para hablar con el contador de su prometida en México, pero estos terminaron por percatarse que ella sólo debe 500 mil dólares, por lo que se quedaron cuestionándose para que querría el resto del dinero.

Según el conductor de Chisme no like, la artista querría el resto del dinero [150 mil dólares] para pagar la casa que Lupillo Rivera le compró. Es decir, saldar la deuda y los impuestos de la casa por poder quedarse con ella. "La colmilluda usó los colmillos, como aquí lo venimos diciendo siempre. Nodal, no seas bobo, no le pagues un peso", finalizó Javier Ceriani. Hasta el momento ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto.

