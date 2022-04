La misteriosa "maldición" que sigue al ganador a "Mejor Nuevo Artista" en los Grammys

Pero no todos los casos son iguales, también hay artistas que han roto la maldición del ganador a Mejor Artista Nuevo en los premios Grammys, pues algunas figuras como Dua Lipa, Adele, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Maroon 5, Mariah Carey y muchos más han logrado incluso mucho más éxito que su año debut.

Muchos de los artistas que ganan el megáfono dorado a Mejor Artista Nuevo no logran repetir el éxito de su debut , incluso, lograr evolucionar. Algunos de los ejemplos son famosos como Milli Vanilli, Leann Rimes, Lauryn Hill y hasta Ammy Winehouse.

A pesar de que es sólo una teoría de parte del público de los premios Grammy , lo cierto que es que no es tan desacertada, pues en diferentes ocasiones se ha comprobado que quien gane dicho premio podría fracasar posteriormente.

Dicha categoría no suele tan bien recibida por el público, debido a que, presuntamente, el ganador está destinado a un rotundo fracaso musical después.

