La mítica cantante que le ha ofrecido un dueto a Miley Cyrus

Estados Unidos.- La mítica cantante Bonnie Tyler ha expresado su interés en trabajar con Miley Cyrus después de que la cantante de "Plastic Hearts" hiciera una versión de la canción de Tyler de 1977 "It’s A Heartache".

La extrovertida Miley Cyrus hizo un cover de la canción como parte de la serie Released de YouTube, en la que también participó en una entrevista con Billy Idol e interpretó la nueva canción "Prisoner".

Bonnie Tyler se enteró de la actuación y se dirigió a Twitter el viernes (11 de diciembre) para compartir sus pensamientos. "¡Escuchar a Miley cantar 'It's a Heartache' me ha alegrado el día honestamente!" ella escribió.

Ella agregó: "Me ENCANTARÍA hacer un dueto contigo alguna vez, Miley Cyrus". Cyrus respondió:

No estoy seguro de que haya un artista al que haya escuchado más que a ti. Me has hecho sentir escuchado desde que era una niña de voz ronca. ¡Amo, amo, amo eso! .

Miley aceptando la propuesta de Bonnie en Twitter.

En otra parte durante su aparición en Released, Cyrus reveló que ya comenzó a trabajar en su próximo álbum.

"Sé que acaba de sacar un disco, 'Plastic Hearts', pero ya estoy trabajando en el próximo", dijo Cyrus, antes de enumerar algunos artistas y las canciones que están inspirando su música en este momento.

Estos incluyen: "Wild Heart" de Stevie Nicks, "Everyday Is Like Sunday" de Morrissey, "Black Leather" de Joan Jett y "Just Like Honey" de The Jesus And Mary Chain.

A principios de este mes, Cyrus habló sobre el "trauma" que experimentó después de un intenso escrutinio de los medios sobre su cuerpo, algo que, según ella, comenzó en su adolescencia.

En una entrevista de portada reciente con Rolling Stone, Cyrus habló sobre algunas de sus experiencias y cuánto la afectaron desde una edad temprana.

Cyrus dijo: "En un momento pensé, 'Oye, cuando tenga 16 años y me estés dando vueltas en los senos y esas cosas ... ¿Soy el malo?' “Creo que la gente está empezando a decir, 'Espera, espera, espera. Eso estuvo jodido. Están empezando a saber quién era el enemigo y quién era la víctima ".