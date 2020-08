La moda que imponen Emma Coronel y Galilea Montijo con su cabello

Emma Coronel de 31 años vuelve al ruedo de la farándula pero está vez enfocada al mundo de la moda junto con Galilea Montijo de 47 años, ya que ambas mujeres tienen algo en común además de fama, se trata del color de cabello que tienen en su cabellera y es que ambas le dijeron adiós al oscuro para elegir un tono rubio con el cual han puesto moda entre sus seguidoras quienes tratan de llevar un look semejante al de ellas.

Como todos saben los artistas siempre tratan de verse al último grito de la moda pues son figuras públicas admiradas por millones de personas como Galilela Montijo que cada temporada le pide a sus ya reconocido estilista Alfonso Waithsman que cambie su look por uno más moderno, por lo que es muy popular ver a la presentadora del programa Hoy con un estilo vanguardista, por lo que esta vez el color rubio, pero no tan intenso es el que está de moda para este 2020.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Y es que aunque muchos le han dicho a Galilea Montijo que ese look no le va del todo bien por su tono de piel, ella lejos de poner atención a las criticas prefiere divertirse con ellas pues las toma con gracia, además no por nada Galilea Montijo se ha ganado el titulo de una mujer a la moda, ya que lo demuestra en las alfombras rojas donde se le ve con vestidos de lujo o basta con decir la vez que se le vio en Pequeños Gigantes como conductora principal, donde lució increíble con cada outfit que portó.

Galilea Montijo con su cabello totalmente oscuro/Instagram

"Te ves como de una de 15 Años Galilea Montijo", "Guapísima y elegante como siempre, te saludo desde Ecuador...... ¡Bendiciones", "Este estilo es el mejor de todos", "Ni vieja te ases Galilea estas bien bonita.desde Barejonal Badiraguato Sinaloa", "Siempre a la moda, esta padrisímo tu look", "Te ves divina divina mujer te espero ver mañana en Hoy", "Que increíble look , este es Tu estilo realmente! Guapísima súper fashion divertido como tú’!!!! Felicidades", le escriben a Galilea Montijo en su Instagram.

Galilea Montijo con un cabello más rubio con el que impuso moda/Instagram

Por su parte Emma Coronel quien se convirtió en toda una celebridad desde que se dio a conocer su identidad como la esposa del Chapo Guzmán, ha logrado tener miles se seguidores, por lo que se convirtió en una especie de figura pública, es por eso que la exreina de belleza deja a todos con la boca abierta cada que se hace un cambio de look, prueba de ello fue decirle adiós a su cabello oscuro para cambiarlo por un rubio, el cual resaltó el color de su piel, además se le ha visto con maquillajes muy espectaculares en los últimos meses, pues en Instagram abundan algunas fotos donde la mujer originaria de Durango aparece de lo más guapa.

Emma Coronel tenía el cabello oscuro hace unos años/captura de pantalla

"Simplemente la belleza a otro nivel", "Eres admirable, una mujer de una sola pieza y digna de admirar. Felicidades!", "Para mi, la mujer mas hermosa del planeta", "En esta fotografía te ves demasiado hermosa", "Excelente mujer! Hermosa en todo el sentido de la palabra", "Hermosa diosito me la bendiga", son algunos de los comentarios que le escriben a Emma Coronel en las distintas fotos donde se le ve a Emma Coronel con su cabello rubio.

Emma Coronel con un look rubio espectacular/Instagram

Beachy hair es la técnica que utilizan los estilistas para todas aquellas mujeres que no

quieren pasar mucho tiempo en el salon de belleza por lo que este efecto el cual se puso de moda desde 2019, se ha convertido en el favorito de varias celebridades, además con este procedimiento protegen más su cabello, ya que es algo que cualquier mujer cuida demasiado.

Eso es muy bueno para la gente que no le gusta estar exclavizada en el salón, que no quiere estar en el salón cada mes, cada dos meses la tecnica de Beachy es muy practica porque el crecimiento es muy difuminado, entonces a la hora que crece no se ve una linea, no se ve una marca y eso ayuda a que no tengas que estar en el salón cada rato retocandolo, dijo una expercta en esta tecnica en el programa Sale el Sol.

Otras de las cosas que tienen en comun ambas mujeres además de los cambios de imagen es andar a la moda con las marcas más exclusivas del momento pues Galilea Montijo a hecho algunas apariciones con sus lujosos lentes de sol Chanel, con los cuales derrocha glamour, mientras que Emma Coronel ha llegado a los juicios del Chapo con sus lujosos abrigos y bufandas Burberry en color negro, es por eso que ambas mujeres imponen moda cuando se les ve en las fotos.

El tener un cuerpazo ha logrado que ambas mujeres no solo sean un icono de moda, también de sensualidad, ya que en más de una ocasión las dos celebridades han enseñado la belleza de su cuerpo con outfits muy atrevidos con los cuales resaltan sus bellas curvas y para muchos las prendas que mejor se ven a estas chicas son los vestidos.

Te puede interesar

Galilea Montijo reacciona a la cancelación de Pequeños Gigantes

Galilea Montijo da un adelante de su fiesta de cumpleaños