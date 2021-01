La modelo Alejandra Maglietti más bella y sensual no podría ser y con imagen lo demuestra

México. La modelo Alejandra Maglietti, originaria de Argentina, más bella y sensual no podría ser y a través de una imagen que coloca en Instagram lo demuestra. En ella luce sonriente y porta un short cortito, además un top en color verde.

Alejandra Maglietti, famosa modelo que es conocida por participar en el panel del programa de entrevistas Bendita Tv, acapara seguidores en redes sociales y en estas no deja de compartir fotografías suyas en las que sale a flote su sensualidad y belleza.

La argentina ha conseguido más de 1.5 millones de seguidores en Instagram y diariamente siguen sus publicaciones. Maglietti no deja de compartir contenido en el que luce sus atributos y deja al descubierta la figura escultural que tiene.

En días pasados compartió un clip en el que aparece bailando en bikini y con él causo polémica, puesto que en la red opinaron que “incumplía con las normas de la comunidad”, sin embargo en pocas horas le dio la vuelta al mundo.

En dicho video la bella rubia aparece bailando a ritmo de Don Omar y causó furor también en Tik Tok, pero al poco tiempo fue quitado de la red supuestamente porque incumplía las normas de la comunidad.

¿Alguien me explica porque TikTok me censura, si tengo la misma ropa que en otro video?”, se preguntó la modelo en sus redes, al mismo tiempo que se manifestó triste y molesta porque dieron de baja su video.

La popularidad de Alejandra Maglietti ha crecido como la espuma del mar y es ya una de las mujeres más bellas del momento que acapara miradas, comentarios y miles de Me gusta en cada una de sus publicaciones.

Ale fue esposa del futbolista Jonás Gutiérrez y según información en distintos portales de noticias, se le ha vinculado sentimentalmente con Hernán Drago, sin embargo, ella ha declarado que se encuentra totalmente soltera por ahora.

Con Drago no pasó nada, ni hablamos siquiera, ni nos juntamos a tomar un café. Si tuvo sexo no fue conmigo, digo porque leí que él contó eso, pero no fue conmigo”.

Y por ahora Ale Maglietti prefiere disfrutar de su soltería, lo ha revelado también, ya que estuvo casada muchos años y había olvidado por completo lo que es vivir en libertad, algo que le fascina bastante.

Quiero elegir bien a mi nueva pareja, tampoco me quiero apurar. Estoy tranquila viendo que hacer de mi vida. Estuve tantos años en pareja que no me quiero apurar a elegir, me gustaría tomarme mi tiempo y conocer bien”.