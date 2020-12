Estados Unidos.- La súper modelo Emily Ratajkowski sigue siendo el centro de atención después de haber revelado que estaba en la espera de su primer bebé, tanto que ha decidido retar a Instagram con una prohibida fotografía al lado de su esposo Sebastian Bear-McClard, dejando a sus millones de seguidores impactados.

La también empresaria y experta de la moda compartió una imagen desde la ducha con su esposo, donde la vemos cubriendo la parte de arriba de su cuerpo con el brazo y él cubriendo la parte de abajo, revelando que la fotografía no es reciente, sino de hace dos años, pero explicando que no se parece nada a lo que ahora hacen durante la cuarentena.

Como suele pasar siempre, las parejas tienen íntimos momentos juntos, a veces emotivos, otras veces divertidos y en ocasiones con acciones que deben quedar privadas, sin embargo, esto no le importó ni en lo más mínimo a Emily, ya que compartió con millones de personas del mundo lo que hacen cuando están solos en casa.

La modelo Emily Ratajkowski y su esposo retan a Instagram con íntima foto. Foto: Instagram

Sin duda alguna la modelo en diferentes ocasiones ha demostrado que la pasa de lo mejor al lado de su pareja, su fiel compañero de vida, y con quien muy pronto compartirá la dicha de ser madre, lo que hará un vínculo aún más fuerte entre ambos. En el pasado hemos visto algunas fotografías y videos de la pareja disfrutando de su amor, donde se les ve muy felices el uno con el otro.

Recordemos que fue durante el mes de febrero de 2018 cuando Ratajkowski sorprendió al revelar que se había casado, pero no fue con su exnovio Jeff Magid, con quien se aseguraba que ya vivía, sino con Sebastian Bear-McClard, sujeto que en aquel momento fue un completo desconocido para todos, aunque luego se dio a conocer su trabajo, pues es una importante productor y actor de películas como "Heaven knows what" y "Still life".

El esposo de Emily Ratajkowski también es socio de la compañía de producción Elara Pictures, donde trabaja con guionistas y productores como Joshua y Ben Safdie. Además, ha sido nominado a varios premios Gotham Independent Film Awards, incluido Mejor Largometraje por "Good time"; asimismo se postuló para un premio Independent Spirit en 2014 por la película "Heaven knows what".

Muy pronto la modelo y el productor se convertirán en padres. Foto: Instagram

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard comenzaron a salir en diciembre de 2017 y sería el 14 de febrero de 2018, cuando la hermosa modelo confirmaría su relación amorosa con una fotografía que compartió de ambos en su perfil de Instagram. En octubre pasado la modelo sorprendió una vez más a sus fans, al anunciar su primer embarazo.

Los futuros padres seguramente están completamente felices con las buenas nuevas noticias, la pareja se casó en 2018 en Nueva York tras pocos meses de noviazgo y desde ese momento se han mostrado de lo más felices en sus redes sociales, compartiendo fotografías y videos llenos de felicidad y romanticismo.