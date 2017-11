La música country de luto fallece Mel Tillis

El cantante de música country y prolífico compositor estadunidense Mel Tillis murió hoy a los 85 años de edad en un hospital del centro de Florida (Miami) y a causa de un fallo respiratorio, según informó su publicista.

El músico falleció en el hospital Munroe Regional Medical Center, en Ocala, y batallaba desde 2016 con problemas intestinales de los que nunca se recuperó del todo, dijo su portavoz, Don Murry Grubbs.

A lo largo de sus más de seis décadas de carrera, Tillis, nacido en Tampa (Florida), grabó más de 60 discos y metió 35 sencillos en el Top Ten, seis de los cuales alcanzaron el número uno, como fueron los casos de "I Ain't Never", "Coca-Cola Cowboy", "Southern Rains" o "Good Woman Blues".

Padre de seis hijos, entre ellos de la también cantante country Pam Tillis, el compositor es autor de más de mil canciones, más de la mitad de las cuales fueron grabadas por figuras del género como Kenny Rogers, George Strait y Ricky Skaggs.

Inició su andadura musical a inicios de la década de 1950 y tras hacer una pausa por servir en la Fuerza Aérea, además de trabajar en diferentes oficios, en la segunda mitad de esa década se muda a Nashville (Tennessee), donde empieza a poner las primeras piedras de su trayectoria.

La década siguiente empieza a obtener reconocimiento, incluso como cantante, faceta que desarrolló a pesar de sufrir una tartamudez crónica, secuela de la malaria que adquirió de niño. Alcanzó el pico de su popularidad en los años 1970.

La pasada década, Tillis se convirtió en un músico regular del concierto Grand Ole Opry, que se celebra en Nashville.

Miembro del Salón de la Fama de la Música Country, en el año 2012 el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017),le concedió la Medalla Nacional de las Artes, la más alta distinción que el Gobierno de este país otorga a artistas.

La noticia de su deceso motivó palabras en su honor de varias figuras de este género, entre ellos del cantante Blak Shelton, quien en su cuenta oficial de Twiiter calificó al músico de "talentoso compositor, artista increíble y un tipo divertido".

"Algunos de mis más preciados recuerdos son los momentos que pasé con Mel Tillis. Muchos muchos buenos recuerdos. ¡De pescar, a solo tomar una cerveza, a él apareciendo en mi concierto!", escribió el músico y presentador del concurso de televisión "The Voice".

El trío de música country Rascal Flatts señaló en Twitter que la muerte de Tillis es una "terrible pérdida" para este género.

MUERE OTRO FAMOSO CANTANTE DE COUNTRY

Glen Campbell, cantante de música country, murió a los 81 años, se informó a través de su cuenta oficial en Twitter.

El intérprete había sido diagnosticado con Alzheimer en 2011.Al cantante le sobreviven su esposa Kim y sus ocho hijos, así como nietos y bisnietos.

En su página oficial de internet se indica que pueden realizarse donaciones para su fundación.

Durante su carrera vendió más de 45 millones de discos y se colocó en lo alto de las listas de popularidad de la músic country con temas como “Gentle on My Mind” y “By the Time I Get to Phoenix”.

