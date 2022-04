"La muerte no es un castigo", Edy Smol habla del cáncer que padece y por qué no quiere tratamiento

El conductor de televisión Edgar Smolensky, mejor conocido como Edy Smol, "El gurú de la moda", hace tres años fue diagnosticado con cáncer de colon. En una entrevista para TVyNovelas, habló sobre lo que ha vivido desde que se enteró padecer esta enfermedad y el por qué no quiere llevar a cabo ningún tratamiento.

El presentador del show "Cuídate de la cámara" (enfocado en los atuendos de celebridades, tendencias de moda y más), que se transmite por E! Entertaiment Televisión, contó que hace tres años comenzó a sentir que algo no andaba bien con respecto a su salud, "me veía muy desmejorado, adelgacé mucho, ya no tenía ganas de comer y batallaba mucho para digerir los alimentos".

Debido a la genética por parte de sus padres, debía someterse a estudios médicos eventualmente a partir de los 40 años, "pero no lo hice, sino hasta que ya me sentí mal, y resultó que tenía cáncer".

En la entrevista para la revista antes mencionada, Edy Smol dejó muy en claro no tenerle a la muerte, como suele ocurrir cuando se padece una enfermedad como la que tiene.

No creo que la muerte sea un castigo, al contrario, creo que es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel, es padrísimo poder trascender como persona y como alma.

Asimismo, dijo que cuando se entiende la muerte de esta manera, "te vas dando cuenta de que morir es algo hermoso y que no es feo".

"El gurú de la moda" comentó que al recibir el diagnóstico de cáncer de colon, empezó "un viaje maravilloso" de seguir adelante con su vida. Sobre el por qué contó todo esto tres años después, dijo ser enemigo de las personas que se hacen las víctimas, "considero que yo no soy víctima de nada, creo que son circunstancias y que cada persona viene a este mundo a tener una lección de vida".

Y con respecto al no llevar ningún tratamiento contra su enfermedad, Edy Smol manifestó que su decisión no perjudica a nadie, "no tengo hijos ni dejo a nadie desprotegido". Otro de los motivos, se debió por sus familiares que pese a tener tratamiento ante problemas de salud, lamentablemente han fallecido.

"Yo decidí cambiar un poco la historia y ver qué pasaba, sé que es un riesgo, una moneda al aire, y me pueden salir bien las cosas o no, tengo muchas ganas de vivir, pero ya será lo que decidan allá arriba".