"La mujer que soy hoy", Tommy Dorfman de la serie "13 Reasons Why", revela ser mujer transgénero

La actriz estadounidense Tommy Dorfman, quien formó parte del elenco de la serie "13 Reasons Why" (drama de Netflix donde interpretó a "Ryan Shaver"), confesó en una entrevista para la revista TIME ser una mujer transgénero. En su cuenta de Instagram compartió unas fotografías de la sesión para dicha entrevista, donde simplemente luce preciosa, donde hizo un significativo agradecimiento:

Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrar lo que soy y ocupar un espacio en este mundo.

Asimismo Tommy Dorfman manifestó estar especialmente agradecido con cada una de las personas transgénero "que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellas mismas antes que yo".

Leer más: El consejo más sabio que la cantante Majo Aguilar recibió de su abuelita Flor Silvestre (VIDEO)

En la entrevista para la revista estadounidense TIME, la actriz de 29 años de edad y originaria de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), señaló que conservará su nombre masculino, ya que es un homenaje al hermano de su madre, quien murió a los pocos días de haber nacido.

"Me siento muy conectada con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras agonizaba, esta es una evolución de Tommy, me estoy volviendo más Tommy". La actriz resaltó que en vez de reemplazar su nombre quiere darle una nueva vida, "también estoy muy orgullosa de la persona que era (su tío), creo que es importante reconocerlo, estoy orgullosa de lo que fui durante los últimos años".

Leer más: Aida Pierce sale en defensa de Héctor Parra y arremete contra Ginny Hoffman: "es una maldita"

En su cuenta de Instagram Tommy Dorfman estuvo documentando y compartiendo con sus miles de seguidores, cómo fue su transición a mujer transgénero.

"Guardé en Instagram una cápsula del tiempo de diario, una que muestra un cuerpo viviendo en un espacio más fluido, sin embargo, aprendí como una persona que mira al público que mi negativa a aclarar puede despojarme de la libertad para controlar mi propia narrativa, con esta transición médica, hubo un discurso sobre mi cuerpo y comenzó a sentirse abrumador".