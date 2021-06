"La mujer se tiene que respetar": Issabela Camil defiende a Michelle Salas de serie de Luis Miguel

Luego de que Michelle Salas se molestara por la forma en que fue presentada en la serie de su papá, Luis Miguel, quien salió en su defensa fue ahora Issabela Camil, quien fue uno de los romances más grandes en la vida de El Sol.

Anteriormente, la familia de Michelle Salas había hablado en defensa de la influencer y modelo: su madre Stephanie Salas, su abuela Sylvia Pasquel y su hermana Camila Valero.

Sin profundizar mucho en los detalles de la vida íntima de la hija de Luis Miguel, la actriz Issabela Camil habló en defensa de su derecho a la intimidad como mujer, misma que la modelo había sentido que fue violentada en la serie de Netflix.

Fue en una entrevista en el programa ‘Hoy’ que Issabela Camil dio su punto de vista acerca del escándalo desatado entre Michelle Salas y Luis Miguel, luego que en la serie del cantante (que él produce) se mostrara a su hija, interpretada por Macarena Achaga, en una escena de cama.

La actriz señaló no conocer a Michelle Salas, y aunque no conoce bien cómo es su historia con Luis Miguel, sí dejó en claro lo que piensa acerca del respeto a su imagen y a su intimidad:

“No sé, yo creo que la mujer se tiene que respetar siempre, en cualquier contexto. La verdad no la conozco, no conozco lo que le pasó, ya no puedo decirte más ni de ella ni de nadie más que haya salido ahí o de otras historias”, dijo.

Recordemos que luego del último episodio de ‘Luis Miguel, La Serie’, Michelle Salas publicó una carta en la que expresaba su sentir acerca de la forma en que su historia fue abordada y de la sexualización en su personaje.

Aunque la hija de Luis Miguel no estuvo nada conforme, Issabela Camil, quien en el pasado ha admitido que nunca ha visto la serie, mencionó que no tiene ningún problema con el que su imagen haya sido usada para la producción de Netflix.

“Obviamente es una historia mía y de Micky, y yo respeto si él lo quiere contar, y tiene todo el derecho, también lo vivió. Estoy bien con eso”, agregó.

Lo anterior pese a los rumores de que Issabela Camil piensa tomar acciones legales contra la serie de Luis Miguel, algo que, como ha hecho incansablemente en el pasado, nuevamente volvió a aclarar que no haría:

“Es una relación que no solamente me perteneció a mí, yo no tengo los derechos sobre algo que dos personas vivieron, yo no tengo problema con eso. Cuando me dicen ‘es que vas a demandar’, (respondo) yo no tengo nada que demandar. ¿Cómo por qué voy a demandar por algo que pasó, que yo fui partícipe? No, es ridículo, es estúpido”.

