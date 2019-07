La música de Dayan Pop, una ventana para poder expresarnos

“Al empezar cualquier proceso que queremos, sea una relación u otra cosa, empezamos desesperados, en el video que acompaña este tema al final menciono ‘no apresures lo que quieres que dure para siempre’”.

Capítulo 2: Armonía. La canción que lo acompaña es Monotonia. “Después de la tormenta viene la calma”.

Capitulo 3: Rebeldía. Tema de este capítulo, Niño cool. “Después de encontrar tu calma lo que quieres es rebelarte, en el video señaló ‘rebélate y vive las consecuencias’".

"Al momento de rebelarte tienes que asumir bastantes consecuencias, porque quien eres realmente no lo has mostrado, te has ocultado todo este tiempo”.

Capítulo 4: Liberación. Canción de dicho capítulo Tómame. “Ya te liberaste, ya te sientes libre, es tu libertad de decir y de expresarte como tu quieras”.

Sobre su EP Emociones, Dayan Pop resaltó que: “es una ventana donde me he podido expresar como artista y sobre todo como mujer, y es una ventana donde quiero que las personas se puedan sentir identificadas, cualquier persona”.

El mensaje es ese, lo importante que es poder expresarte: “lo importante que es hablar sobre tus emociones, las emociones son como una bomba de tiempo en tu cuerpo que si no las sacas, si no las expresas...¡explotan dentro de nosotros!, y este disco es para eso, para simplemente expresarnos, yo siempre he llevado este mensaje de expresión que es tan importante”.

La cantante venezolana se encuentra en una gira de promoción por Latinoamérica y Europa.