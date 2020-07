Miami, 28 jul. La música mexicana acaba con el reinado de Bad Bunny en Billboard. El grupo estadounidense de música mexicana Eslabón Armado destronó este martes a Bad Bunny como el artista con el disco más vendido de música latina en la cartelera Billboard. Bad Bunny recibió el premio a mejor compositor del año por parte de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), pero la cantante Karina arremetió fuertemente en contra de él en sus redes sociales.

El logro de la banda con su álbum "Vibras de la noche" es toda una novedad, no solo porque rara vez un artista o grupo que no sea de música urbana o pop lo logra, sino porque el conjunto -formado por los hermanos Pedro y Brian Tovar, de 17 y 16 años, y Gabriel Hidalgo, de 18- prácticamente no ha hecho promoción en Estados Unidos.