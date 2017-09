La emotiva foto de Barbara Mori

Hace unos meses la actriz Barbara Mori y Sergio Mayer se convirtieron en abuelos de la pequeña y adorable Mila producto de la relación entre Sergio Mayer Mori y la actriz Natalia Subtil quienes después de un tiempo terminaron su relación.

Mi nieta Mila. Una publicación compartida por Barbara Mori (@delamori) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 8:15 PDT Mi nieta Mila. Una publicación compartida por Barbara Mori (@delamori) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 8:15 PDT

En redes sociales los famosos abuelos de la pequeña suben fotografías de ella ya que al parecer los trae vueltos locos y es que la pequeña Mila esta hermosa además por si fuera poco la pequeña tiene su propia fan page donde se puede ver toda una galería llena de imágenes de la hija de Natalia Subtil.

Muero de amor Una publicación compartida por Barbara Mori (@delamori) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 5:23 PDT

LOS PADRES DE MILA

Al parecer muchos medios informan que Sergio Mayer Mori no es responsable de su hija Mila y quien además no mantiene contacto con Natalia Subtil al parecer cada quien está por su cuenta, aunque los padres de él joven la apoyan incondicionalmente.

Me despierto con todas las pilas, ya mi mama no jajaja Una publicación compartida por M I L A (@milamayersubtil) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 12:50 PDT

A inicios de 2016, comenzaron los rumores de que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori mantenía un affaire con una modelo brasileña diez años mayor que él. En aquel momento Mayer Mori tenía 18 años y una incipiente carrera en la música y la actuación.

Con esa hermosura en Miami #TB Una publicación compartida por Natália Subtil (@nataliasubtil) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 7:42 PDT

Pocos meses después, Subtil le avisó a su pareja que esperaban un hijo. El caos no tardó en llegar... Y el distanciamiento entre ambos. Al enterarse de la noticia, Sergio Mayer Bretón solicitó que la futura madre se realizara una prueba de ADN.

#photooftheday #photo #blackandwhite #blackman #juventus #young #instaboy #handsome #photography #style #fashion #top Una publicación compartida por Sergio Mayer Mori (@sergiomayermori) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 7:50 PDT

Subtil respondió que le sorprendía tal petición y que ella sola podía cuidar de su bebé. En redes sociales lanzó varias indirectas hacia Mayer Mori.

Incluso llegó a decir que la familia de su ex pareja no le apoyaba de ninguna forma. Por ese tiempo posó para Playboy. Siguieron contestaciones y reclamos, pero, más adelante, la modelo llegó a compartir en su cuenta de Instagram imágenes junto a Mayer Mori así como de su hija Mila con él.

Besitos a todos Una publicación compartida por Natália Subtil (@nataliasubtil) el 5 de Ago de 2017 a la(s) 8:51 PDT

Luego de una aparente tregua en su relación, Natália Subtil dijo que demandará a su ex pareja para tener la patria potestad de su hija y la pensión alimenticia correspondiente pues está "cansada" de la actitud de él aunque, aclaró, "es una buena persona".

DEMANDA

“Yo creo que él tiene que hacer lo que manda la ley tal cual, lo que la ley pide que haga un papá que no está presente, y él sabe y lo reconoce.”

FAKE MOMENT Una publicación compartida por Natália Subtil (@nataliasubtil) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 1:37 PDT

La modelo brasileña explica que todavía no existe una demanda como tal en contra del joven cantante. “No tenemos fecha ni nada, voy empezando poco a poco, todavía estoy con abogados porque no quiero hacer algo feo, que sea algo tranquilo, si nosotros dos no podemos llegar a algún acuerdo, que venga una persona en medio de nosotros y que nos de la palabra final”.

1 año atrás... #TB @maluma ♥️ Una publicación compartida por Natália Subtil (@nataliasubtil) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 7:04 PDT

Subtil confiesa que lo que ella busca es que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer no sea un padre ausente. “Lo que quería ahora mismo es que él estuviera presente en la vida de su hija porque ella necesita tener su papá, pero él no pudo hacerlo, es por eso que vamos a hacer eso”.

La modelo aseguró que es lo único que persigue con esta demanda es hacerlo entrar en razón. “No es un daño, de hecho, lo voy a forzar a trabajar, él lo sabe, es por las buenas, nada he hecho por mal, yo también estoy eso porque él va a tener que darme algo y va a tener que trabajar, entonces va a ser bueno para él también”.

Te puede interesar