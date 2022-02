La nostalgia de Fernando del Solar al ya no formar parte de Venga la Alegría

Fernando del Solar de 48 años de edad, compartió en redes sociales una foto a lado del elenco actual de Venga la Alegría, afirmando su admiración por el nuevo talento, pero sobre todo el cariño que le tiene ha dicho programa el cual condujo durante varios años con mucho éxito.

"Chulada de foto con @cynoficial @rogergzz y @lauragii en la que fuera mi casa por tantos años. En aquel entonces, ellos llevaban poco tiempo de haber debutado como la nueva generación de conductores de @vengalaalegriatva y me emocionaba verlos con tantas ganas, con tanta felicidad y tantos sueños..", escribe en la foto Fernando del Solar.

Otra de las cosas que extraña el conductor argentino es ese cariño de la gente, pues como ya lo saben se retiró del medio para darle prioridad a su salud y aunque no ha especificado bien su situación actual, los fans esperan que regrese pronto con un nuevo proyecto entre manos.

"Lo mismo que yo también sentí en algún momento cuando inicié mi carrera y empecé a conducir ese programa que tanto quiero. Siempre es bonito recordar y volver a vivir", finaliza el famoso con esta foto a lado de Cynthia Rodríguez, Laura G y Roger González quienes lo están dando todo en Venga la Alegría.

Como era de esperarse la foto generó nostalgia entre sus fans, pues saben de su calidad que tiene para manejar un programa, pues el último en el que lo vimos fue en Hoy, donde causó polémica total su salida, pues el público aseguró que todo se debió a problemas con sus compañeros lo que generó su salida del proyecto donde se le miraba muy entusiasmado.

"Ay Fer se te extraña muchísimo, como me encantaría volverte a ver en Azteca, con tu sonrisa maravillosa y siempre de buen ánimo", "A mi me gustaba mucho este programa cuando tu eras el conductor eres genial divertido amable y muy transparente Fer sigue así", "Este Fer se acerca un poco al que quería, al de antes!!! La evolución siempre es positiva sin embargo no se debe olvidar de donde se viene!! Pensando en voz alta!", escriben los fans del famoso.

