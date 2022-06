La novia de Manuel Mijares que arrasa en redes y opaca a la misma Lucero

Manuel Mijares de 64 años de edad, ya se dio oportunidad en el amor y lo presumió en República Dominicana, donde acaba de recibir un premio por su larga trayectoria en el mundo de la música, fue en Los Premios Heart, donde el artista recibió su galardón, por lo cual compartió el triunfo con su nueva novia.

Se trata de Guadalupe de la Vega, una importante empresaria mexicana, quien es hija del dueño del equipo deportivo Los Bravos, dicha mujer se apareció a lado de Manuel Mijares cuando recibió el premio y como era de esperarse la relación causó revuelo, pues al parecer el artista se lo tenía bien guardado.

Aunque desde hace tiempo ya se venía hablando de la novia de Manuel Mijares las redes hicieron lo suyo pues algunos la compararon con la misma Lucero, ex mujer del cantante con quien procreó dos hijos, pues desde la figura hasta el look es algo parecido que tiene la nueva novia del artista con su ex con quien asegura se sigue llevando muy bien.

"Creo que después de tantos años, merece felicidad. No recuerdo que se le conociera otro romance desde que trono con Lucero o si?", "No es al parecer , todos en Juárez sabemos quiénes son los de la Vega , de las familias con más negocios en la cd", "Ellos fueron novios antes de que el Migajas se casara con Pucherito, Ella y su familia son gente de mucho dinero. Pero un chi...ngo....ella es divorciada, Así que cual bronca....", escriben las redes

Para quienes no lo saben, Manuel Mijares siempre ha tratado de llevar su vida privada alejada de los medios, pues cuando habla con la prensa solo es para su trabajo y nada más, pues las únicas veces que habla es cuando su ex esposa Lucero habla, aunque siempre lo hacen de una manera muy respetuosa, algo que sus fans le aplauden.

Cabe mencionar que Manuel Mijares también es considerado un buen padre, pues siempre se le ha visto apoyando a sus hijos en todos los aspectos, en especial a su hija Lucero Mijares quien tiene una voz extraordinaria.