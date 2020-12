La novia de Vicente Fernández Jr pone de moda el top con cristales

Mariana González de 37 años de edad y novia de Vicente Fernández Jr, de nuevo dio cátedra de moda en las redes sociales al aparecer con un top de cristales en color negro con el cual se llenó de elogios por lo bien que se le ve a la guapa mujer y es no es novedad que la mujer originaria de Guadalajara vista como una verdadera artista.

Fue una selfie la que se tomó Mariana González donde no solo se le ve con un maquillaje demasiado glamoroso, sino que su cabello ahora es rubia dejando en claro que ese tono viene en tendencia para este año, y por último tenemos el top de cristales el cual tenia decenas de pequeños tirantes con los que le daba un toque muy elegante a la prenda, la cual se puede combinar con un pantalón o una falda.

Fueron más de siete mil likes los que logró la empresaria por su foto, donde al parecer podría seguir festejando su cumpleaños, el cual fue hace unos días, pues para quienes no lo sabe, hace un día la guapa mujer se festejó en grande a lado de su gran amor con quien se lleva de maravilla, aunque algunos haters les molesta su romance.

"Estás hermosas Mariana no con o sin filtro eres bella!!! Arriba Jalisco", "Te quiero mucho... Te admiro mucho.. Muchas bendiciones", "Mamacita cásate conmigo y te haré feliz toda tu vida y yo también seré Feliz a tu lado toda mi vida", "Hermosa eres y haces una bella pareja con tu novio. Se ven bellísimos juntos y están tan enamorados", le escriben a Mariana González en redes.

Regresando con lo bien que se viste Mariana González, sus fans le han dicho que debería de dar tips de belleza o consejos de moda, por lo bien que combina los outfits los cuales van desde bellos vestidos de noche, hasta unos palazzos demasiado frescos con los que la también modelo se ve guapísima, además las formas en que se maquilla también desborda todo tipo de elogios.

Una de las prendas con las que Marisol González se ve muy bien de acuerdo a sus seguidores es cuando se pone cualquier prenda en color blanco o dorado, pues parece una verdadera diosa, es por eso que Vicente Fernández se enamoró de ella debido a lo imponente que se ve la empresaria quien tiene mucho porte en todos los aspectos, ya que eso transmite.

Mariana González muy bella con su top de cristales/Instagram

Mientras tanto en el plano amoroso Mariana González tiene una bella relación con Vicente Fernández con quien se dijo anteriormente, pues si echas un vistazo al Instagram de la guapa chica, podrás ver lo enamorada que se ve Mariana González de su galán con quien ha llevado un noviazgo increíble, pues la mancuerna que hacen es única.

Aunque muchos consideran que Mariana González es la mujer perfecta para Vicente Fernández Jr, otros prefieren que terminen por la diferencia de edades, pero al parecer los comentarios negativos ya no les molesta a la pareja, quienes se toman todo a la ligera, pero Mariana González si ha lanzado uno que otro mensaje contra sus enemigos.

Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien”. De los mediocres no habla nadie, y cuando hablan solo dicen maravillas, escribe Mariana González a los haters.

Cabe mencionar que Mariana González podría dar el siguiente paso con Vicente Fernández Jr en cualquier momento, pero hasta el momento no hay indicios sobre una unión entre los dos famosos.