¿La nueva Paty Navidad? Lucía Méndez afirma que tuvo encuentro con Quetzalcóatl

México. La que está causando revuelo ahora en redes sociales es Lucía Méndez con una serie de declaraciones acerca de que tuvo un encuentro con Quetzlcóatal, y asegura que le dio permiso para un nuevo proyecto profesional y lo tiene documentado.

En entrevista con el programa Hoy, la estrella y protagonista de las telenovelas mexicanas desde los años ochenta, entre ellas Viviana y Tú o Nadie, dice que vivió un encuentro con una de las divinidades más importantes de los mexicas, Quetzalcóatl.

La señora Méndez refiere que quiso acercarse al dios prehispánico para pedirle la ayude en su nuevo proyecto, por lo que acudió a las faldas del volcán Popocatépetl para contactarse con el panteón mexica.

Lucía Méndez, en compañía de Ariadna Tapia y Pedro Sola, compartió acerca de su experiencia paranormal Foto: captura de pantalla YouTube: luciamendeztv

Me paro en medio y le digo: ‘Quetzalcóatl, por favor, dame permiso para sacar esto’”. Ustedes no me lo van a creer, pero está documentado; llegó un águila, se paró en frente de mí, estuvo 16 segundos viéndome. Elevó el vuelo y se fue”, dijo Lucía.