La nueva Supergirl, de Sasha Calle, será la primera latina del DC Universe

Estados Unidos.- La próxima Supergirl, del Universo Extendido de DC, por Sasha Calle, será la primera latina dentro de los superhéroes de una de las franquicias más importantes en el mundo, además, la próxima película estará a cargo de un argentino; Andres Muschetti.

Como se recodará, fue a través de las redes sociales en donde se dio el anuncio especial de que Calle será la nueva superheroína, esto mediante un corto video en el que el director le da la noticia a través de una videollamada.

"¿Puedes volar? ¿Quieres volar? Tal vez tú necesites esto [muestra el traje de Supergirl]. Eres Supergirl. ¡Felicitaciones!", comenta Muschietti en el video y una vez que recibe la noticia, ella rompe en llanto. "Gracias chicos, esto es impresionante. No puede ser. Lo conseguí", sólo puedo decir gracias", comenta Sasha.

"Todavía estoy en shock. Estoy empezando a llorar mientras escribo esto porque sé que soy yo en ese video, pero todavía no me lo puedo creer. ¿Una latina superhéroe? ¿En qué planeta? Pues en este planeta", fue el reciente mensaje de la actriz latina con respecto a su nuevo papel.

La actriz con raíces latinas será quien interprete a Kara Zor-El, la súper poderosa prima de Superman que salva el manto bajo su disfraz de Supergirl, esto para la secuela de The Flash, personaje interpretado por Ezra Miller que promete ser una de las más importantes del Universo Extendido de DC, pues juntará a varios superhéroes, entre ellos las dos versiones de Batman por Ben Affleck y Michael Keaton.

¿Quién es Sasha Calle, la nueva Supergirl?

Sasha Calle nació un 07 de agosto de 1995 en Boston, Massachusetts, en donde también se crio, aunque con apenas 10 años se mudó a Colombia durante dos años y posteriormente regresó a Estados Unidos, ahora lista para triunfar.

Estudió la escuela secundaria en Hollywood y después de graduarse decidió mudarse hacia Los Ángeles para asistir a la Academia Americana de Música y Drama, logrando un título en Artes Escénicas.

Dentro del mundo de la actuación, tiene una corta carrera, sin embargo, ya ha logrado ser nominada al Emmy en el año 2019 por su papel de Lola Rosales en "The young and the restless". Entre otros proyectos, ha participado en "The white shoes" y "Final stop".

