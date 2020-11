La nueva canción de Monsta X, "Love Killa", simboliza el cambio y crecimiento de los Idols

El nuevo comeback de la fabulosa boy band Monsta X es ya una realidad. La agrupación de K-Pop lanzó su tercer full álbum "Fatal Love", así como el MV de la canción principal "Love Killa". Días atrás la agencia surcoreana mencionó sobre este nuevo trabajo de estudio de los Idols: "el cambio y el crecimiento que la banda busca, es que también los fans caigan en una tentación fatal con variaciones fascinantes mientras la imagen es más fuerte. Para este álbum, se cuenta con canciones compuestas por los mismos integrantes".

El nuevo álbum de Monsta X contiene 10 canciones como "Love Killa", "Gasoline", "Thriller", "Guess who", "Last carnival", "Sorry i'm not sorry", entre otras. Con respecto a la canción principal de este comeback, Willie Weeks y Brother trabajaron en la composición y producción; Seo Ji Eum escribió la letra y I.M y Joohoney (integrantes de la agrupación) hicieron la letra del rap.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Love Killa (asesina de amor)" enama la poderosa energía de Monsta X, al mismo tiempo que destaca su cambio de estilo; la letra expresa las emociones de alguien que persigue un amor fatal. En una parte del tema los Idols cantan: "no hay ningún sentimiento en absoluto, no más dolor de todos modos, entre tú y yo, será amor u odio, queriendo y odiando tan frenéticamente. Voy a matar, voy a relajarme, voy a matar. Es un giro de la trama de ahora en adelante, aprieta el gatillo, tú, aprieta el gatillo, todos somos como psicópatas, me estoy volviendo medio loco".

Cruel pero hermosa, asesina de amor, es hermoso, asesina de amor.

Con respecto al MV de "Love Killa", los integrantes de Monsta X (Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney y I.M), interpretan a famosos asesinos de películas emblemáticas del cine, algo que Monbebe se percató desde que fueron lanzados los teasers de este nuevo comeback. Entre las referencias que el fandom encontró, se encuentran los asesinos de películas como "American psycho" (2000), "El silencio de los inocentes" (1991), "Batman: el caballero de la noche" (2008) y "El club de la pelea" (1999).

Monsta X lleva a cabo este comeback cinco meses después de "Fantasia X". Los Idols revelaron anteriormente que hay una historia detrás del álbum "Fatal Love" y que brindarián un grandioso show con esta nueva etapa. La boy band apela a su mayor crecimiento a través de este álbum. Si bien se espera que este álbum atraiga fanáticos de todo el mundo, las expectativas son altas sobre los resultados que obtendrá "Love Killa".

Monsta X demuestra una evolución musical y personal en cada lanzamiento

Cabe resaltar que cada trabajo musical que Monsta X lleva a cabo, es en verdad sorprendente. La agrupación de K-pop siempre va por más, no teme arriesgarse y probar cosas nuevas. A fines de diciembre de 2019 los Idols hicieron su primera incursión al pop latino con la canción "Magnetic" junto al cantautor colombiano Sebastián Yatra; el tema incluye letra en inglés y español.

En una entrevista con Debate, Sebastián Yatra comentó al respecto: "esa colaboración la siento muy poderosa y me parece enriquecedor poder conocer de cerca otras culturas por medio de canciones, ellos son tan nobles y respetuosos, me sentí muy bien y creo que a la gente le gustó".

Con esta exquisita colaboración entre Monsta X y Sebastián Yatra, se demuestra una vez más que para la música no hay fronteras. "Absolutamente, la música nos hace sentir, nos mueve las fibras mas profundas, la música es generosa y es de todos", expresó el cantante colombiano.

"Magnetic" es una fusión de los estilos de la boy band surcoreana y el colombiano, una mezcla de ritmos latinos con la cadencia característica del grupo, todo a través de un ámbito pop muy internacional. En los dos versos principales Sebastián canta en español; para esta ocasión Monsta X no cantó en coreano, sino en inglés. En un comunicado de prensa, la banda de K-pop manifestó que este lanzamiento (su sexta canción en inglés), era un esfuerzo para consolidar aún más su "presencia explosiva" en los Estados Unidos.