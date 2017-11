La nueva conquista de Adrián Uribe es 18 años menor que él

Ciudad de México. - Muy cariñoso y bien acompañado fue captado Adrián Uribe con la actriz Jackie Souza, quien es 18 años menor que él, la bella joven fue Nuestra Belleza Jalisco en 2012.



Conocido como todo un "Don Juan" se lució con Jackie a quien le regalo un ramo de flores en el concierto de Alejandro Fernández en Guadalajara, al cual asistieron juntos tomados de la mano.



"Adrián está feliz ¡y ya conoció a la familia de ella!" reveló un amigo del actor, quien aprovechó toda la noche para susurrarle cosas al oído.

Según informan el comediante la trata como reina, y ella está muy feliz, su más reciente participación fue en la telenovela "En Tierras Salvajes"

QUIEN ES JACKIE SAUZA

La actriz se hizo conocida cuando participó en el certamen de belleza Nuestra Belleza México en 2012, consiguió ser una de las cinco finalistas del concurso.

Tiempo después ingresó al CEA en Televisa donde estudio actuación, su primer debut fue en 2015 con la telenovela "Lo imperdonable" donde interpreto a una villana.

En el 2016 fue parte del elenco de "Las Amazonas" ese mismo año también participo en la novela "Tres veces Ana" a lado de Raúl Magaña.

LAS PAREJAS DE ADRIÁN URIBE



ALEX GARZA

Cuando el comediante, fue captado luciendo su nueva y respingada nariz (julio de 2017) junto a la ex participante de La Academia Alex Garza, de 28 años de edad, de la que no se separó́ ni un momento.



El actor se acercó́ varias veces a la ex académica en un intento fallido por robarle un beso. La también actriz aseguró que, aunque habían salido varias veces, van lento porque apenas se estaban conociendo.



CANDELA FIERRO

Candela Fierro y Adrián Uribe terminaron su relación de pareja el año pasado y ella, en una entrevista con "Ventaneando", habló de lo que siente ahora por el actor y comediante.



"Me siento un poco afectada porque éramos una bonita pareja. Él me trató como a una princesa, no se portó nada mal conmigo. Hubo diferencias y eso hizo que tronáramos."





Y lo define como persona. "Es una persona adorable y lo sigo queriendo muchísimo..."

La guapa modelo dijo que es de las que piensan que las cosas pasan por algo y no sabe si un día vuelvan.

ADRIÁN URIBE EN EL MUNDO DEL DOBLAJE

Desde hace 15 años, Adrián Uribe está inmerso en el doblaje de cintas de corte infantil (Tierra de osos, Garfield y Angry birds, entre otras), algo que para él se ha vuelto algo recurrente conforme pasan los años.

Para el comediante, esta situación no le parece nada extraña, pues aunque reconoce no tener formación como actor de doblaje, sus inicios como payaso y actor infantil, dice, le ayudaron a consolidarse en esta faceta.

“No se por qué me siguen contratando (ríe), pero creo que se debe a que antes de ser comediante, inicié mi carrera como actor de teatro infantil y en shows de payaso y eso me hace que tenga un conecte muy especial con los niños, lo que me ha ayudado a que haga doblajes infantiles”.

En el tiempo que lleva haciendo doblaje, Uribe considera que ha tenido un crecimiento enorme a cuando inició, pues dice, antes era menos seguro del trabajo que realizaba.

“Ahora tengo más confianza, la primera vez que doblé un protagónico en Garfield, lo padecí, me ponía nervioso, aunque ya había hecho antes doblaje, pero sentir que en tu voz recaía el peso de la película es algo fuerte. Hoy he aprendido a relajarme y disfrutarlo”, indica.

Con información Tv Notas

