Durante una entrevista con medios de comunicación de Estados Unidos, la venezolana Alicia Machado reveló que durante su estancia en el reality show La Casa de los Famosos llegó a perder 12 kilos de peso y ahora, orgullosa de su gran cambio, lo presume en las redes sociales.

Una reciente fotografía evidenció el impactante cambio físico que Alicia tuvo luego de participar en el famoso, pero polémico, reality show de Telemundo, en donde compartió créditos con un gran número de celebridades como Manelyk González y Pablo Montero, siendo ella la ganadora del primer lugar.

Luciendo un majestuoso vestido negro con tela de encaje y de pronunciado escote, "La Machado" lució una esbelta figura en una de las fotografías publicada en su perfil oficial de Instagram, luciendo completamente espectacular y desatando todo tipo de halagos.

La nueva e impactante figura de Alicia Machado tras bajar de peso en La Casa de los Famosos

La exreina de belleza acudió al Telemundo Center para dar algunas entrevistas tras su paso y triunfo por La Casa de los Famosos, donde se hizo de un gran número de seguidores y fue la favorita, indiscutiblemente.

Más de 95 mil me gustas fueron los que recibió Alicia Machado en la publicación, donde los comentarios no se han hecho esperar y elogian su belleza, pero también su nueva figura y al respecto compartió: "Fue mucho esfuerzo, mucha disciplina. Y siempre he pensado que el ejercicio todo lo cura, y cuando me sentía mal o con energía muy pesada, es buen remedio".

Alicia Machado ganó 200 mil dólares en La Casa de los Famosos

La modelo y conductora venezolana fue la indiscutible ganadora de La Casa de los Famosos, reality show que dio mucho de qué hablar, pero tuvo bastante audiencia. Gracias a su constancia y constancia en llegar hasta la final, Alicia Machado fue la ganadora del primer lugar.

Leer más: El enternecedor momento de Salma Hayek con una fan, tras develar su estrella en el Paseo de la Fama

$200 mil dólares en efectivo se llevó a casa tras ser el primer lugar y no sólo eso, también grandes amistades como Manelyk González, que a su lado fueron un dúo dinámico y explosivo que dejaron en claro cómo debe ser una verdadera amistad.