La nueva foto de Emma Coronel, tomada antes de que cumpliera 32

La esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, quien actualmente se encuentra recluida en una cárcel de Virginia, Estados Unidos por los cargos de lavado de dinero y tráficos de drogas, cumplió 32 años el pasado 2 de julio, dando pie a la felicitaciones en redes sociales.

Fue así que, a través de la red social de Instagram, una cuenta difundió una fotografía nunca antes vista de la ex reina de belleza la cual llevaba escrito "Happy Birthday", con motivo de su reciente cumpleaños número 32.

La imagen causo conmoción entre sus admirados, debido a que, de acuerdo con los testimonios de sus defensores legales, Coronel no la ha pasado nada bien en el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, donde se encuentra recluida.

"Ha extrañado muchísimo a sus niñas y está muy preocupada por ellas, sus condiciones siguen siendo igual o pero", declaró su abogada, Mariel Colon Miro en una entrevista.

Es por esto que, se cree que la esposa del fundador del Cártel de Sinaloa, no tuvo ninguna razón para festejar en su pasado cumpleaños, sin embargo, eso no fue motivo para que sus fanáticos no recordaran el día de su nacimiento con alegría.

Vía: Instagram @farandula_prepago_cln2