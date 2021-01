La nueva película de Gal Gadot, "Heart of Stone", estará disponible en Netflix

La empresa de entretenimiento y servicio por suscripción, Netflix, inició el nuevo año con un avance donde daba a conocer su intención de estrenar una película por semana en el transcurso del 2021, revelando un sinfín de títulos que se confundía entre sí. No obstante, al margen de lo que pareciera adverso en dicha estrategia, se han presentado variedad de casos en donde la plataforma incluye a su catálogo películas que no estaban destinadas originalmente.

Skydance Productions, compañía estadounidense de cine y televisión en Paramount Pictures en Hollywood, ha sido en los los últimos años, una de las empresas inmiscuida en esta organización, al haberle vendido a Netflix los derechos globales de "6 en la sombra" de Michael Bay, "La vieja guardia", protagonizada por Charlize Theron o "The Adam Project", donde participa Ryan Reynolds y está aún sin estrenarse.

De acuerdo a información proporcionada por Deadline, estas no han sido las únicas compras, ya que en los últimos días, Skydance ha dejado dos películas bajo la famosa plataforma de streaming; se trata de "The Tomorrow War", película de ciencia ficción donde actúa Chris Pratt y por la que Amazon Studios ha ofrecido 200 millones, casi logrando llegar a un acuerdo.

Por su parte, el otro filme se titula "Heart of Stone", un thriller de acción protagonizado por Gal Gadot, el cual se incorporará al catálogo de Netflix en cuanto sea posible, según el acuerdo al que se llegó durante la negociación. Cabe señalar que dicha cinta aún no se rodado, sin embargo ya es un hecho que se llevará a cabo su realización.

"Heart of Stone" fue escrita por Allison Schroeder y Greg Rucka, quien también estuvo a cargo de "La vieja guardia". Aunque no se conocen más detalles del argumento a parte de que veremos de nuevo a la intérprete de "Wonder Woman", y "Wonder Woman 1984", ahora como espía tras "Las apariencias engañan".

Cabe señalar que no es la única película de este genero que Gal Gadot tiene en Netflix. Una de las principales producciones cinematográficas de la plataforma para este año es "Red notice", donde la veremos actuar a lado de Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Asimismo, "Heart of Stone", es otro de los nuevos proyectos de la actriz israelí, a los que se suma la serie de Apple basada en Hedy Lamarr, el biopic de "Cleopatra y la tercera entrega de "Wonder Woman".

Recordemos que luego de la polémica desatada tras divulgarse la noticia de que la actriz israelí era la elegida para interpretar el emblemático personaje de Cleopatra, Gal Gadot respondió a las críticas, asegurando que ella es fiel admiradora de la Reina faraón de Egipto.