La nueva tendencia en delineados para ojos para este 2020 que impone Sandra Echeverría

Sandra Echeverría es otra de las famosas que está imponiendo moda en cuanto maquillaje para este 2020 y es que la actriz presumió un sofisticado delineado de ojos, de la mano de Beatriz Cisneros, makeup artist,.

Por si fuera poco Sandra además de ganarse el cariño del público con sus papeles en la pantalla chica, también se lo está ganando en el mundo de la moda, pues le gusta imponerla y vaya que lo hace bien ya que muchas de sus fans están usando dicho delineado, el cual realza los ojos de manera natural.

"Siempre me ah fascinado tu delineado", "Me encantan tus outfits.. divina", "Por Dios te calmas tantito, que mi corazón es débil y no aguanta tanta belleza", fueron los comentarios más destacados sobre el delineado.

Recordemos que otro look que se usará para este 2020 es el cabello corto, y es que famosas como Ángela Aguilar, Gomita, Nina Rubín y Montserrat Oliver, son algunas de las chicas que traen este nueva imagen viéndose mucho más jóvenes de lo que son.

Uno de los proyectos con los cuales Sandra cobró gran popularidad fue con La usurpadora, refrito realizado por la Fabrica de los sueños donde la actriz cautivó a todos con su dura interpretación.

Cabe mencionar que Sandra está muy feliz, pues está promocionando la película Loco por ti, donde comparte créditos con Jaime Camil, quien tiene un tiempo alejado de la pantalla grande pues se ha enfocado a su familia.