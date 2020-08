La nueva versión de Rebecca, clásico de Hitchcock, se estrenará en octubre en Netflix

Ahora, 80 años después del estreno de Rebecca, el thriller clásico de Alfred Hitchcock, Netflix estrena el próximo 21 de octubre la nueva versión de esta historia que se basa en la novela homónima de Daphne du Maurier.

Lily James (Baby Driver) y Armie Hammer (Call Me By Your Name) serán los encargados de dar vida a la narradora de la historia de la señora de Winter y a George Fortescue Maximilian, “Maxim” de Winter, respectivamente. A estos dos actores se suma en el reparto Krsitin Scott Thomas como la ama de llaves.