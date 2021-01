La ochentera banda sonora de la cuarta temporada de la serie "The Crown"

En noviembre del año pasado se estrenó la cuarta temporada de la aclamada serie "The Crown" un drama histórico basado en el reinado de Elizabeth Alexandra Mary, Isabel II, actual monarca británica. Dicha serie fue creada y escrita por Peter Morgan, producida por Left Bank Pictures y Sony Pictures Television para Netflix, el gigante del streaming.

La cuarta temporada de "The Crown" cubre el período de tiempo entre 1979 y 1990, "o te dominan o te destruyen", señala la sinopsis. En los capítulos de dicha temporada, hacia el final de la década de los 70's, la reina Isabel II (interpretada por la actriz británica Olivia Colman) y su familia, se empiezan a preocupar por la línea de sucesión. Para ello deberán encontrar a una novia apropiada para el príncipe Carlos (interpretado por el actor Josh O’Connor), que sigue soltero a sus 30 años de edad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mientras la nación comienza a sentir el impacto de las políticas de la primera ministra Margaret Thatcher. la primera mujer en ocupar este puesto, la relación tensa entre ella y la reina empeora significativamente cuando Thatcher lleva al país a la guerra por las Islas Malvinas, lo que genera un conflicto. "Mientras el romance de Carlos con la joven lady Diana Spencer ofrece el cuento de hadas perfecto para mantener unido al pueblo británico, puertas adentro del palacio, la familia real está cada vez más dividida", dijo el "Tío Netflix" en la sinopsis.

Cabe mencionar que la fallecida Princesa Diana de Gales, fue interpretada por la actriz británica Emma Corrin. Además de las excelentes actuaciones de cada uno de los integrantes del elenco, otro de los elementos que han ayudado al éxito de la cuarta temporada de "The Crown", ha sido la buena elección que la producción hizo con respecto a la banda sonora, que incluye canciones que marcaron toda una época. (Así reaccionó el elenco de The Crown al ver a Emma Corrin con vestido de novia de la Princesa Diana).

Una de las canciones de la banda sonora de la cuarta temporada de "The Crown", es el emblemático tema "Call me" de la banda estadounidense Blondie, que fue lanzado a principios de 1980; la canción fue usada en el primero capítulo cuando Diana Spencer espera una llamada del Príncipe Carlos para salir. En otra de las escenas de Diana, cuando sentía estar viviendo un hermoso cuento de hadas, se usó "Upside down" de la legendaria cantante Diana Ross, quien saltó a la fama en los años 70's al formar parte del grupo The Supremes.

En el soundtrack no podía quedar por fuera una canción de una de las bandas musicales más representativas del Reino Unido, Queen. En uno de los capítulos Diana, William y Harry cantan "Crazy little thing called love" durante un viaje de aniversario a Highgrove Royal Gardens.

Una de las escenas que más ha gustado al público de esta temporada, fue cuando Diana aparece patinando por los pasillos del Palacio de Buckingham al son de "Girls on film" de la banda británica Duran Duran. Aunque de momento no hay información oficial, el portal Deadline asegura que la quinta temporada de "The Crown" saldrá en el 2022.