La oculta relación entre las series Anne with an E y Stranger Things

Los fanáticos de Anne with an E no se han cansado de pedir a sus creadores y productores de la serie la renovación para una cuarta temporada, y mientras esperan que esto ocurra comparten a través de redes sociales momentos favoritos de la producción.

Así es como encontraron una pequeña relación entre las series de Netflix, Anne with an E y la también popular serie Stranger Things... ¿Quieres saber más?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Es importante recordar que Anne with an E es una serie de televisión canadiense basada en la serie de novelas Anne of Green Gables (Ana la de Tejas Verdes) escritas por Lucy Moud Montgomery que pertenecen a la cultura popular de Canadá.

Libros de Anne of Green Gables | Especial

Esta serie remonta al año de 1896 en la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, cuando los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, adultos mayores, deciden adoptar un niño del orfanato para ayudarlos con la granja Green Gables (Tejas Verdes).

Sin embargo, cuando Matthew va a recoger al niño a una estación de tren, se encuentra con la sorpresa de que en lugar de un niño es una niña pelirroja y pecosa llamada Anne Shirley. A pesar de no ser lo que esperaba, Matthew no la deja sola y la lleva consigo a la granja.

La serie gira alrededor de la vida de Anne quien por primera vez tiene una familia y amigos. Logró ganarse la empatía y los corazones de los usuarios de Netflix debido a la forma de tratar con temas polémicos como el racismo, el machismo, la comunidad LGBT, la igualdad de género, los valores y demás.

Cuando llegó Anne por primera vez a Green Gables | Netflix

La adaptación de la serie de libros fue realizada por la escritora y productora ganadora del premio Emmy, Moira Walley-Beckett, emitida por CBC entre 2017 y 2019 en Canadá, y que actualmente se encuentra disponible en Netflix a nivel mundial.

Para tristeza de los fanáticos, en noviembre de 2019, Netflix y CBC anunciaron la cancelación de la serie sin explicar el motivo, hecho que desencadenó un movimiento en redes sociales para la renovación de la serie.

Lo que Netflix y CBC nunca esperaron en aquel entonces fue que a principios de este año aparecería la pandemia del coronavirus, que ocasionaría que las personas tuvieran que permanecer en sus casas para evitar la propagación de virus.

Ante esto, muchas personas que no habían visto nunca la serie, la vieron y quedaron encantados, tanto que Anne with an E se coloca casi todas las semanas en el top 10 de producciones más vistas en muchos países del mundo.

Regresando al hecho de que Anne with an E es una serie basada en una serie de libros, una fanática encontró una pequeña relación con Stranger Things, otra de las series favoritas de los últimos tiempos.

Esta relación ocurre en el capítulo 8 de la primera temporada de Stranger Things, aproximadamente en el minuto 18:10.

Esta escena de Stranger Things es cuando Jim Hopper, el papá adoptivo de Eleven, recuerda un momento en el hospital con su esposa e hija, Sara (Elle Graham) quien murió de cáncer cuando era muy pequeña.

Sara y Jim Hopper, personajes de Stranger Things | Netflix

Este recuerdo se da cuando Hopper entra al Mundo del Revés, cuando él le dice a Joyce algo que le recuerda los primeros síntomas del cáncer de Sara. En la dimensión oscura, Hopper ve un peluche de un tigre casi igual al que Sara solía tener, lo que provoca el recuerdo en el hospital en el que aparecía él leyendo un libro junto a ella.

Este libro, como podrán sospecharlo, se trataba ni más ni menos que de "Anne of Green Gables" de la autora canadiense Lucy Maud Montgomery del que se basa la serie Anne with an E.

La primera temporada de Anne with an E se estrenó el 19 de marzo de 2017, mientras que la primer temporada de Stranger Things se estrenó el 15 de julio de 2016.

Hopper lee a su hija Anne of Green Gables | Netflix

En la escena de Hopper con su hija, este se encuentra leyendo el libro. Lee lo siguiente:

Le pregunté a la Sra. Spencer por qué eran rojos. Dijo que no sabía y que, por favor, no le hiciera más preguntas. Dijo que ya le había hecho mil. Supongo que es así, pero ¿cómo puedo descubrir cosas si no hago preguntas? ¿Y por qué son rojos los caminos? 'No sé', dijo Matthew. Me alegra estar vivo. Pues es un mundo muy interesante

En la historia de Anne of Green Gables la Sra. Spencer es la vecina de la Sra. Blewett, y la mujer responsable de llevar a Anne Shirley a los Cuthbert.

Los fanáticos se emocionaron bastante al encontrar esta relación a dos historias emblemáticas de los últimos tiempos de Netflix. Algunos afirman que en Stranger Things hay más momentos escondidos que tienen relación a la historia de Anne.

Por otro lado, la petición en Change.org "Renovación Anne with an E para una cuarta temporada" está a pocas firmas de llegar al millón, los seguidores de la serie se encuentran extasiados por el apoyo que ha tenido la serie, a la espera de que Netflix o CBC anuncien que sí continuarán con la historia de Anne with an E.

Te puede interesar: