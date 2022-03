La ola de violencia que envolvió a Will Smith antes de su escándalo en los premios Oscar 2022

México. El actor mundial Will Smith está en los ojos de todos tras el golpe que dio a Chris Rock en la gala de los premios Oscar celebrada el pasado domingo en Los Ángeles, California, puesto que fue un momento que nadie esperaba.

Por una broma que Chris Rock lanzó en contra de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith y no les pareció, es que decidió acercárse a él y darle una bofetada, situación que se vio al instante en todo el mundo y la mayoría le reprobó al famoso.

Pero esta no sería la primera vez que Will Smith se ve envuelto en una ola de violencia, ya que desde años atrás se ha visto involucrado en una serie de controversias que van desde sus confesiones de querer asesinar a su padre hasta otras sobre su vida sexual.

Will Smith enfureció cuando Chris Rock habló de su esposa Pinkett Smith, quien sufre de alopecia hace algunos años, y fue comparada con el agente G. I. Jane, personaje de la serie G.I. que lleva su cabello rapado, cosa que no le agradó a Will.

Entonces Will se levantó de su asiento y fue hacia el escenario para golpear en el rostro a Chris Rock y le dijo: "mantén el nombre de mi esposa lejos de tu maldita boca”, lo que sorprendió a todo el mundo en plena transmisión en vivo de los premios Oscar 2022.

Foto de AP

Respecto a actos violentos en los que Will Smith se ha visto envuelto años atrás, recordemos que en su autobiografía Will (2021), él alude a su niñez y expone que en ella vivió varios incidentes "traumáticos" y en los que vincula a su papá William Carroll Smith, quien falleció en 2016 a causa de cáncer.

Tan mal la habría pasado Will al lado de su progenitor que un día hasta pensó en asesinarlo, lo revela en su biografía: “Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas."

Y en alusión a una de las escenas de violencia más traumáticas que Will vivió en su infancia relata en el mismo libro que cuando tenía nueve años de edad vio cómo su padre golpeó en la cabeza a su mamá, y le impactó verla sangrar: "en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”.

Will Smith está en los ojos del mundo increíblemente más que por haber ganado un premio Oscar por su actuación en la película El método Williams, en la categoría a Mejor Actor, por el acto de violencia que protagonizó y del que todos siguen hablando.