¡La otra cara de Juan Vidal! Revelan audios del actor violentando a su ex pareja Cynthia Klitbo

La actriz mexicana Cynthia Klitbo sorprendió al confesar que entre los motivos de su separación del actor dominicano Juan Vidal, fueron sus problemas de ira. Asimismo, dijo en un encuentro con varios medios de comunicación, que el galán de telenovelas era un "vividor", "chichifo" y le quedó a deber 4 mil 500 dólares, cantidad que quedó en pagarle en diciembre pasado.

Ante todo esto, el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como "Rey grupero", ex novio de Cynthia Klitbo, dio a conocer unos audios donde Juan Vidal estaba violentando a la querida villana de telenovelas.

Cabe mencionar que estos audios, "Rey grupero" los compartió con los programas "Chisme no like" y "De primera mano".

En uno de estos, se escucha a Juan Vidal muy alterado y molesto, reclamándole a Cynthia Klitbo que por las noches no lo dejaba dormir, pues ella ronca mucho. El actor menciona que según su ex pareja, para ella todo estaba bien y quien estaba mal, era él.

"Con usted no se puede dormir, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritado, amanezco desbaratado, tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más, no se puede. Las cosas como son, no puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, no puedo hacer nada".

La actriz, quien forma parte de la telenovela "Mujer de nadie", le responde que si ronca, es por tener un problema en su nariz y hasta que se opere, es inevitable que ronque. Cynthia Klitbo le reclama por decirle este tipo de cosas de manera tan despectiva.

"Yo no quiero discutir contigo, entonces deja de mandar mensajes así, estoy rotita, algo me pasó ayer y no he dejado de llorar y no puedo creer las formas en las que te expresas, porque uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera".

De acuerdo con otro de los audios dados a conocer, Juan Vidal le decía a Cynthia Klitbo que era "el padrote de 'Rey grupero'", su ex novio. Ante esto, la actriz le hizo saber que el youtuber ha sido un caballero con ella.

"La verdad yo no puedo con eso, porque te he dicho que las relaciones así no me gustan y luego me sales con que el padrote del Rey Grupero, qué tiene que ver Rey Grupero para empezar".

Le echó en cara que "Rey grupero" jamás le pidió dinero y a diferencia de Juan Vidal, cuando vivieron juntos, el youtuber le daba a la semana 6 mil pesos para la despensa. "Me pagó mi tarjeta de 30 mil pesos, me mando flores hasta Perú, me regaló una moto y una laptop a mi hija, de qué padrote estás hablando, en esa apariencia de naco hay un caballero y yo jamás llegué a esos niveles con él, no quiero una relación así".

Gustavo Adolfo Infante dijo en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, tener más audios de Juan Vidal violentando a Cynthia Klitbo, los cuales serán dados a conocer en próximas emisiones.