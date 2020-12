La pandemia del Covid-19 no permite a Natalia Téllez y a su papá estar juntos

A sus 15 años de edad Natalia Téllez vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su mamá. En varias ocasiones en el programa "Netas Divinas" que se transmite por Unicable, ha compartido con sus compañeras Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun, lo que su progenitora representó en su joven vida, cómo fue su proceso de duelo y asimismo, el doble rol que su papá Guillermo Téllez debió asumir al fallecer su esposa.

Guillermo Téllez, un reconocido artista plástico y actor, de un momento a otro ya no era solamente el padre de Natalia Téllez, sino también su consejero de amor y de todo tipo de problemas que se presentan durante la adolescencia. Tras la muerte de su mamá, quien perdió la vida a consecuencia del cáncer, la ex novia del youtuber Chumel Torres y su papá no tuvieron la tradicional relación padre e hija, ante las circunstancias debieron tener una relación mucho más unida.

Anteriormente en una de las emisiones del show "Netas Divas", la conductora de televisión mencionó que le tocó un papá presente en su hogar, "le tocó de que el niño que me gustaba me hizo la grosería y yo estaba molesta y me ponía grosera con mi papá, pero él respondía: 'a ver, ¿qué te pasa? Porque tú no eres así'".

Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, Natalia Téllez ha estado varios meses separada de su papá, quien permanece en aislamiento social ya que por su edad, es una persona de alto riesgo de contagio. En una reciente publicación en su feed de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, la ex conductora del programa Hoy, compartió una bella fotografía de su señor padre, donde expresó lo mucho que lo extraña. (Natalia Téllez narra el más extraño intento de conquista que ha vivido).

"Señor Guillermo Téllez lo amo y ya lo quiero ver, para que me diga Natalita ❤️", escribió la también actriz, quien participó en la telenovela "Rebelde" de Pedro Damián y quien actualmente forma parte de los presentadores del programa dominical "¿Quién es la máscara?". Sus seguidores se enternecieron con su post: "cuentas tantas cosas de tu papá en 'Netas Divinas', que ya soy su fan", "tu papi chulo", "todo un bello señor", "de los personajes que uno quiere conocer, por todas las historias contadas por su hija", y otros comentarios le escribieron sus seguidores.

Foto: Instagram @natalia_tellez

Natalia Téllez agradecida con su papá

La hermosa Natalia Téllez valora muchísimo el papel que su papá Guillermo Téllez asumió al morir su papá, "creo que es una relación que tienen mucho mujeres con mujeres y yo la rompí de niña, a no decirlo solo con mujeres, aprendí a decirlo a mi papá, aprendí a hablarle de novios, de cosas que sentía, cosas de corazón", comentó en el programa de Unicable.

Asimismo mencionó que cuando tras el fallecimiento de su madre, por mucho tiempo estuvo enojada con ella, "mi papá hablaba de lo bella e inteligente que era mi mamá, yo lo escucha y me daba mucho enojo". Hace unos meses Natalia Téllez compartió una fotografía junto a su papá, donde escribió un mensaje similar al antes mencionado: "extraño abrazarlo y que me diga Natalita en persona, aunque me llame 10 veces al día".

Natalia Téllez, originaria de la Ciudad de México, es hermana de la escritora Artemisa Téllez. Al igual que muchos otros famosos, tomó clases en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Además de trabajos como modelo, ha participado en algunas telenovelas como "Rebelde" y "Palabra de mujer", así como en el programa "La rosa de Guadalupe". Ha tenido participaciones especiales en los videos musicales "Déjalo ir" de Benny Ibarra y "Eso no va a suceder" de Ha*Ash.