La pandemia golpeó a Carlos Rivera de una forma especial

Miami.- El cantautor mexicano perdió a un tío, ha visto a parientes y amigos sufrir por la COVID-19 y la crisis económica, tuvo que cancelar su primera gira en Estados Unidos y posponer otras fechas en América Latina y Europa.

Yo tenía mi cuerpo, mi voz preparados para estar meses cantando y fuera de casa. De repente tuve que parar en seco y me quedé pensando en qué hacer. Como estaba preparado para eso, pues seguí cantando", dijo Rivera en una entrevista con Efe al revelar que el resultado fue un proyecto novedoso al que dio el nombre de "Si fuera mía".

Aunque el título parece una de sus baladas "cortavenas", en realidad sirve para describir a siete canciones que describe como "joyas musicales que no tuvieron el reconocimiento que se merecen".

Las empezó cantando en casa, mientras tomaba sus primeras clases de guitarra por computadora, una meta de años para el que el coronavirus le regaló el tiempo.

De repente me di cuenta de que había unas canciones que me daban paz y decidí compartirlas. Una vez que me decidí por las siete que podía arreglar y grabar desde casa se puso todo en marcha", contó.