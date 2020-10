La pareja que todos querían ver, Scarlett Johansson y Chris Evans; ¿por qué nunca fue?

Estados Unidos.- Por alguna razón los fans de Marvel siempre desearon ver juntos a Scarlett Johansson y Chris Evans, ya que ambos son una perfecta definición de belleza y sobre todo siempre ha quedado claro que existe una extraordinaria química entre ellos, sin embargo, a pesar de que por muchos años han compartido grandes éxitos del cine nunca pasaron a otro nivel más allá de su amistad.

Cabe señalar que durante muchos años han existido todo tipo de especulaciones o escándalos, fotografías y hasta videos, no obstante, nunca se ha dado a conocer alguna información oficial o una prueba contundente. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la pareja de amigos fue la encargada de presentan el premio a la mejor actriz y actor en la categoría de comedia o musical en los premios Globos de Oro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La imagen de Scarlett tomada del brazo de Evans derrochó química en todo el auditorio y por si fuera poco, una vez que anunciaron al ganador, ambos tuvieron que retroceder un poco hacía atrás para dejar libre el micrófono, en ese momento Chris se agachó para acomodar el vestido de la actriz y ella agradeció con un lindo gesto, desde luego que los aplausos llenos de emoción por parte de los asistentes no faltaron.

A diferencia de lo que muchos pensaban, estos grandes actores de Hollywood no trabajaron por primera vez juntos en el mundo de Marvel, si no que fue en 2004 en la película La Calificación Perfecta, donde Scarlett ya se encontraba consolidada en la pantalla grande mientras que Chris apenas comenzaba una carrera exitosa. No obstante, fue desde este momento que iniciaron una gran amistad, tanto así que se rumora, fue ella quien aconsejó al actor para que tomara el papel de "Capitan America", personaje que lo ha colocado como uno de los más grandes en el cine.

Probablemente el largo periodo de ensayos en la cinematografía de los Avengers, llevó a la pareja a convivir tanto que se volvieron inseparables, esto mismo provocó que los fans se enamoraran de la pareja y desearan tanto que se convirtieran en un romance. Desafortunadamente para ellos, cuando menos pensaban Chris Evan presentó a su novia en aquel entonces, la actriz Jenny Slate, lo cual provocó que se rompieran miles de corazones.

El actor Mark Rufallo compartió una imagen de la pareja de amigos jugando durante las grabaciones de Marvel/ Twitter

El impacto fue tanto que quedó demostrado que ser pareja de Chris Evans no es nada fácil, pues lo fans se le fueron con todo a Slate sin deber nada. A pesar de que esta relación no duro mucho, Scarlett tomó su camino e inició una relación con el comediante Colin Jost, esto demostró que por diferentes situaciones de la vida cada quien siguió su rumbo en el amor.

No cabe duda que esta pareja es un gran ejemplo de la profunda amistad que puede haber entre hombres y mujeres, sin embargo, nadie puede negar que hacer linda pareja. Hasta el día de hoy nunca se ha dado alguna declaración por parte de alguno de ellos que indique que hay algo más que amistad, así que los fans seguirán cruzando los dedos para ver a este par de actores protagonizar un lindo romance pero fuera de la pantalla.