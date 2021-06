La pelea de Lucía Méndez y Verónica Castro en estacionamiento de Televisa

Una vez más se vuelve a revivir un escándalo entre Lucía Méndez de 66 años de edad y Verónica Castro de 68, pues en una entrevista que hizo la famosa Colorina se destapó una pelea que tuvo con su colega hace varios años en el estacionamiento de Televisa.

De acuerdo con Jorge Carbajal que fue invitado al canal de Lucía Méndez TV, le confesó a la anfitriona que él fue testigo de un agarraron entre ella y Verónica Castro en el estacionamiento de Televisa.

Yo venía caminando de haya del centro de producción hacia el foro tres justamente hacia ese estacionamientito que está en el paso y me acuerdo perfecto que de repente veo un carro espectacular, dorado o no sé que tono será descapotable, pero era un carrazo hermoso en el que andabas tú y Verónica había salido que estaba grabando Rosa Salvaje (...) llega Verónica y se sube ella tenía una Corsa una camionetita azul súper sencillita (...) se sube a su camioneta yo no sé que había pasado entre ustedes dos ese día, pero lo que sí pasó que tú ya te habías arrancado en este carrazo que tenías y de repente te regresaste en reversa y empezaste a tocar el claxon y Verónica ya estaba en su camioneta y nada más te veía por el espejo y entonces tinte bajaste del carro yo me quedé ahí parado (...) te bajaste del coche y entonces gritoneandole fuiste y le gritaste no sé que tanto a Verónica, dice el periodista de espectáculos.

Tras las declaraciones de su invitado Lucía Méndez se quedó impactada y aseguró que no se acordaba para nada de dicha situación.

Por si fuera poco Lucía Méndez deja en claro que jamás ha tenido ni siquiera una plática cerrada con Verónica Castro.

Para quienes no lo saben estas dos mujeres siempre han sido comparadas en todos los aspectos pues en los 80 protagonizaron las mejores telenovelas de Televisa.

Cabe mencionar que una rivalidad entre estas dos mujeres siempre se ha dado pues supuestamente siempre han luchado por el protagonismo.