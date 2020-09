La pelea de Niurka y Carolina Sandoval, aquella ocasión cuando la vedette escupió en la cara a "La Venenosa"

Hace ya varios años Niurka Marcos y Carolina Sandoval protagonizaron un enfrentamiento que tuvo como resultado, un escupitajo en la cara. ¿Qué fue lo que pasó entre la vedette y "La Venenosa"? Todo ocurrió en el 2010 en los Premios Juventud que entrega la cadena estadounidense de habla hispana Univisión. En aquel entonces la también llamada "Reina de ls fajas" no formaba parte del programa Suelta la Sopa de Telemundo.

Durante la alfombra roja Carolina Sandoval entrevistó a Niruka Marcos, pero la vedette no toleró algunas preguntas que "La Venenosa" hizo sobre Eduardo Antonio, entonces pareja sentimental de la cubana. "De aquí en adelante todos los hombres que tú tengas, no van a llegarle e igualar a Eduardo Antonio", comentó Carolina, a lo que la actriz le respondió: "no, no creo".

Carolina Sandoval fue insistente con este tema: "pero nadie te lo cree Niurka, con todo respeto", a lo que la vedette manifestó: "pero yo no vivo con lo que piense la gente, yo vivo de lo que me pagan cuando pendej... como tú hablan mierd...". Acto seguido Niurka Marcos supuestamente escupió en la cara a "La Venenosa".

Unos años después, cuando Carolina Sandoval estaba en Suelta la Sopa, su ex compañero Juan Manuel Cortés, entrevistó a Niurka Marcos y durante la charla, le preguntó a la cantante y actriz si estaría dispuesta hacer las pases con "La Venenosa". La vedette fue clara con sus palabras, ya que como ella lo dice, es una persona que no tiene filtros.

¿Con Caro? No le escupí, cortó la edición. No hay ningunas paces que hacer, ¿ella existe? Yo no amenezco ni me acuesto pensando en personas que no pasa nada con ellas. ¿Qué talento tiene? ¿Qué hace? Solo se la pasa chismeando y hablando mal de la gente, de eso traga, como ha de tener el estómago.

Posteriormente Carolina Sandoval habló sobre los comentarios de Niurka en su contra. "Si existo Niurka, todo el mundo que Suelta la Sopa lo sabe, lamentablemente quisiera decirte que tengo algún talento que quisiera que otra persona aprendiera, lo único que sé que soy, es la hija de un hombre que ya no está en la tierra, que me enseñó unos valores maravilloso, que es mi padre Oswaldo Sandoval, quien me enseñó a no tener rencores en mi corazón".

Carolina Sandoval, "La Venenosa", le dijo en ese momento a Niurka que tenías las puertas de su corazón abiertas, asegurando que aquel video del supuesto escupitajo no fue editado. "Te mando un abrazo, te quiero mucho, que bueno que tú de pronto no me conoces mucho, pero yo sé mucho de ti, de esa mujer talentosa, maravillosa, bailarina".

Recientemente Alfredo Adame arremetió en contra de Carolina Sandoval en el programa Chisme no like que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain a través de YouTube. En dicho programa el actor se refirió a "La Venenosa" como una "quita maridos". Estas fueron sus palabras: "lo primero que te digo es que no le hagas caso a 'La Venenosa', esa es una quita marido, le hincó un hijo a un comentarista de deportes de Miami, lo agarró una noche en una fiesta de Halloween y le ensartó un hijo. A esa gorda de 'La Venenosa' no le hagan caso porque es una roba maridos, que no te agarre borracho (Javier) Ceriani, porque te hinca un hijo".

