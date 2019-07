La pelea de Taylor Swift y Scooter Braun que sigue en boca de todos

Las peleas de Taylor Swift pueden cautivar al público casi tanto como a su música, y su última salva emocional contra uno de los mejores gerentes de la música no solo llegó a los titulares sino que hizo que los jugadores clave de la industria estuvieran enojados, como Justin. Bieber, Halsey y Demi Lovato eligieron públicamente los bandos como acusaciones e insultos se publicaron con furia en las redes sociales.

Pero días después de la tormenta, los expertos dicen que Swift y Scooter Braun, quienes manejan a Bieber y Ariana Grande y ahora son dueños de los maestros de Swift, tendrán que encontrar una manera de trabajar juntos, ambos para preservar el rico legado musical de Swift, pero también ganar dinero y hacer buenos negocios.

"Si a alguien le gusta o no, Scooter Braun se convirtió en uno de los socios comerciales más importantes de Taylor Swift (y) estas son personas que necesitan trabajar juntas ahora", dijo Bill Werde, ex director editorial de Billboard y director de Bandier. programa para industrias grabadas y de entretenimiento en SI Newhouse School of Public Communications en Syracuse University.

″ (Scooter) quiere que ella continúe siendo la estrella más grande del mundo durante el mayor tiempo posible porque así es como va a obtener el mejor retorno de su inversión ”, continuó Werde. "Creo que en un futuro no muy lejano verás ... las cosas mejoran. Ya sabes, vas a ver algunas ramas de olivo ".

El domingo, Ithaca Holdings de Braun anunció que adquirió Big Machine Label Group, el sello dirigido por Scott Borchetta y hogar de los primeros seis álbumes de Swift, incluidos los ganadores del Grammy por el álbum del año, "Fearless" de 2008 y "2014 1989. ”Swift dijo en noviembre que firmó con Universal Music Group en lugar de quedarse en Big Machine porque sabía que volver a firmar con el sello solo resultaría en que ella no fuera dueña de su trabajo futuro.

Una vez que llegó la noticia, Swift escribió una mordaz nota de Tumblr, diciendo que estaba triste y que su catálogo de música ahora pertenece a Braun.

"Cuando dejé a mis amos en las manos de Scott, hice las paces con el hecho de que eventualmente los vendería. Nunca en mis peores pesadillas imaginé que el comprador sería Scooter ”, dijo en su publicación. "Cada vez que Scott Borchetta ha escuchado las palabras 'Scooter Braun' escapar de mis labios, fue cuando estaba llorando o intentando no hacerlo. Él sabía lo que estaba haciendo; ambos lo hicieron Controlar a una mujer que no quería estar asociada con ellos. En perpetuidad. Eso significa para siempre ".

"Cuando Taylor decidió hacer un trato para futuros discos en otro lugar, ella ... ciertamente sabía que Big Machine se vendería probablemente más pronto que tarde", dijo Larry Miller, director del programa de negocios de música en la escuela Steinhardt de la Universidad de Nueva York. "Es desafortunado que se sienta de la misma manera en que se siente con respecto al lugar donde ahora vivirá su catálogo".

Pero lo que parecía ser primero sobre la propiedad musical y los derechos de los artistas se convirtió en teatro dramático, ya que Swift también escribió sobre sus enfrentamientos con Kim Kardashian y West, y afirmó que no sabía nada sobre la venta de su catálogo hasta que se anunció la noticia el domingo. . El enfrentamiento en las redes sociales se desarrolló a lo largo del día, con Borchetta proporcionando detalles del texto que dice que envió a Swift sobre el acuerdo la noche anterior a su anuncio. Incluso compartió capturas de pantalla de un contrato entre los dos discutiendo un posible nuevo acuerdo que también le permitiría poseer a todos sus maestros.

La esposa de Braun y sus clientes, entre ellos Lovato y Bieber, le mostraron su apoyo, mientras que Halsey, Todrick Hall, la actriz modelo Cara Delevingne y el director de videos musicales Joseph Khan eran #TeamTaylor. Incluso la cantante de country Kacey Musgraves saltó al ring y le gustó la publicación de Instagram de la esposa de Braun.

Marcó otra saga en el drama de Swift, quien ha tenido varias peleas públicas, desde el ex novio Calvin Harris hasta Katy Perry (quien se reconcilió con Swift y recientemente apareció en su último video, "You Need to Calm Down").

"Creo que Taylor, quien ha liderado muchas discusiones sobre lo que es bueno para los artistas en el negocio de la música, tuvo la oportunidad de liderar otra aquí sobre el control y la propiedad de tus propias canciones como artista. "Pero creo que se confundió un poco al combinar esto con lo que parecía una venganza personal", dijo Werde. "Ahora todos estamos hablando sobre qué estrella del pop se puso de su lado".

Swift lanzará un nuevo álbum llamado "Lover" el 23 de agosto. Miller dijo que espera que las cosas funcionen en el futuro con respecto a su catálogo.

"Hace unos cuatro años, tal vez hubo un gran Taylor Swift empapado en torno al lanzamiento de Apple Music, ¿verdad? ... y estoy bastante seguro de que encontraron una manera de trabajar juntos ", dijo Miller, refiriéndose a la carta pública de Swift de 2015 que explica por qué estaba sacando sus canciones de Apple Music sobre los pagos a los artistas; Apple estuvo de acuerdo con la postura de Swift y han trabajado juntos desde entonces.

"Big Machine bajo su nueva propiedad con Ithaca Holdings, y Taylor y su equipo ... encontrarán lo que es correcto para ella y para su catálogo".