La película en la que actuaron juntos La India María y Paco Malgesto, esposo de Flor Silvestre

Al llegar a la ciudad, un par de mujeres le roban a María un pañuelo en el que traía un poco de dinero, así como un papel con la dirección escrita de su prima Eufemia. Ante esto, la querida india entra en desesperación, al no saber cómo encontrará a su familiar.

La película "Tonta tonta, pero no tanto" estuvo bajo la dirección de Fernando Cortés y fue estrenada en 1972. En esta comedia, María Elena Velasco interpretó a su icónico personaje de María Nicolasa Cruz . Al principio de la historia, parte de su pueblo natal San José de los burros, rumbo a la Ciudad de México, para encontrarse con prima Eufemia y trabajar en la gran capital.

Paco Malgesto también actuó en varias películas como "Orquídeas para mi esposa", "Primera comunión" con Juliancito Bravo o "Tonta tonta, pero no tanto ", protagonizada por la recordada actriz mexicana María Elena Velasco, La India María , una de las artistas más emblemáticas de la comedia en nuestro país.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

