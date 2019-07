La película que Edith González filmó al luchar contra el cáncer

Edith González mostró su mejor semblante hasta sus últimos momentos; aunque la actriz enfrentaba una lucha contra el cáncer de ovario, eso no la alejó de lo que más le apasionaba, su trabajo. A casi tres semanas de su lamentable muerte, se ha dado a conocer que participó en una película de la que poco se sabe hasta el momento; esta se convirtió en la última producción cinematográfica en la que trabajó.

En una entrevista con el programa Ventaneando, el joven director de cine Luis Bárcenas, comentó que en 2017 invitó a Edith González a participar en dicha película titulada "Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido".

"Edith estaba con la enfermedad cuando hizo la película, pero tenía una vitalidad impresionante, en todo momento estaba sonriendo, tenía ganas de trabajar, de colaborar, de escuchar opiniones, ella daba consejos, sugerencias. Trabajar con ella era un elemento muy agradable en un equipo de trabajo".

La cinta "Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido", que aún no se ha estrenado en las salas de cine, cobra gran relevancia, pues con este proyecto, la querida Edith González se despidió (sin saberlo en su momento) del séptimo arte.

Tristemente fue la última película de Edith, en ella tiene uno de los roles protagónicos.

"Fue digamos una participación bastante altruista por parte de todos estos actores y junto a Edith González comparte créditos con Lorena Velázquez, que fue de hecho quien me la presentó, sale Blanca Guerra, Angélica Aragón, Luis Felipe Tovar, Manuel Ojeda, Ofelia Medina", señaló el cineasta Luis Bárcenas.

Por otra parte Edith González pidió a su hermano Víctor Manuel que al morir, se hiciera cargo de su hija Constanza, sin embargo, su viudo Lorenzo Lazo estaría buscando quedarse con la custodia de la primogénita de su fallecida esposa.

Una persona consultada por la revista TVNotas comentó al respecto: "en estos momentos tan difíciles, la niña (Constanza) se apoya mucho en su prima, la hija de su tío Víctor Manuel, y especialmente en Lorenza, la hija de Lorenzo, sin embargo, a él lo extraña mucho”.

La revista de espectáculos menciona que cuando los médicos le dijeron a Edith González que su situación era irremediable, decidió que su hermano se quedara con Constanza, ya que no quería dejarle esa carga a Lorenzo Lazo, a quien ya le había tocado criar una hija solo: "pero él nunca estuvo de acuerdo, así que prefirió dejarla irse en paz y luego pelear por la niña”.

Al parecer el político Santiago Creel, padre biológico de Constanza, no pidió la custodia de la joven que cumplirá 15 años el próximo mes de agosto: “dejó en claro que su relación con ella no cambiaría, que seguiría viéndola y cubriendo sus gastos, pero que no podían estar juntos porque la niña no se sentiría a gusto, pues no está acostumbrada a él”, manifestó la fuente a la revista de espectáculos antes mencionada.

Asimismo se menciona que Constanza si desea vivir al lado de Lorenzo Lazo.