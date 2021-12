La periodista Anabel Hernández llega con las mujeres del narco

Una larga lista de actrices y cantantes del medio del espectáculo han tenido nexos con el narcotráfico en México: Ninel Conde, Galilea Montijo, Arleth Terán, Sergio Mayer y Charlie López son mencionados directamente en el libro Emma y las Otras Señoras del Narco (Grijalbo 2021), que acaba de publicar Anabel Hernández.

"Los nombres que están aquí son los que, espontáneamente, en la mecánica de mi investigación surgieron, ni más ni menos, ni una palabra más, ni una palabra menos", asegura.

La periodista de investigación desde hace casi tres décadas resalta que esta investigación es rigurosa, como ha ocurrido con sus libros previos. Hay investigación documental, entrevistas con testigos y una serie de verificaciones que aseguran que escribe con la verdad, por lo que no presta mucha atención a las posibles denuncias de quienes son nombradas en esta investigación.

"Estos trabajos de investigación periodística profunda, documentados, como representan un peligro para la gente del poder corrupta, cómplice de desvíos de recursos públicos, cómplice del narcotráfico, yo vivo la circunstancia que viven muchos colegas en México que es tener que salirte del País para que no te ejecuten, yo me he negado muchos años a ser un número más, yo no acepto ser un número más, no voy a ser un número más y por eso decidí salir de México", describe.

Hernández ha investigado sobre los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado, ha desmentido la verdad histórica que el sexenio de Enrique Peña Nieto construyó en torno a los 43 de Ayotzinapa, ha profundizado en el corazón de los cárteles del narcotráfico en México y ahora, en Emma y las Otras Señoras del Narco, hace un recorrido por las mujeres que se han involucrado en estas redes criminales.

Esta investigación se centra en Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", líder del Cártel del Sinaloa encarcelado en Estados Unidos, pero se trata sobre las mujeres que han estado involucradas sentimentalmente con otros capos en México, no solo son reinas de belleza o seres de excepcional atractivo, sino personajes reconocidos del mundo del espectáculo.

"Quería investigar qué sucede en el corazón de los núcleos familiares de los cárteles de la droga, un detrás de escena; estos hombres crueles, funcionarios públicos, narcotraficantes, ¿qué hacen cuándo no están traficando, cómo son sus vidas, tienen familia, tienen madre, tienen familia, cómo son?", recalca Hernández.

Emma y las Otras Señoras del Narco se presenta este sábado, a las 19:00 horas, en el Salón 10 de la Expo Guadalajara.

Leer más: Consuelo Duval revela como es Eugenio Derbez cuando está furioso