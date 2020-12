La periodista Paola Rojas sale en defensa de Gabriel Soto, tras la filtración de su video íntimo

Gabriel Soto protagoniza un nuevo escándalo: la filtración de un video íntimo. El pasado fin de semana fue filtrado en Internet (aún se desconoce quién lo hizo) un video muy personal del galán de telenovelas y ante esto, manifestó a través de sus redes sociales sentirse vulnerable por la manera en la que su intimidad fue violada. Asimismo el ex esposo de la actriz Geraldine Bazán, pidió tratar este tema cautela por respeto a sus hijas y a su novia Irina Baeva.

El protagonista de telenovelas como "Soltero con hijas", manifestó que este video lo grabó hace varios años. "Me hago completamente responsable de este tema". La periodista Paola Rojas salió en su defensa, pues ella vivió en carne propia todas las consecuencias que trae la filtración de un video como este. (Así era la vida de pareja entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto antes de que Irina Baeva apareciera).

Como se recordará, hace un tiempo fue filtrado un video íntimo del ex futbolista mexicano Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague. Esto causó la separación y divorcio de su esposo Paola Rojas. En su noticiero "Al Aire" que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas (el canal estelar de Televisa), la periodista manifestó su apoyo a Gabriel Soto:

Ojalá que esta petición que hace, que no le den más y más difusión, de verdad la escuchen y que no se les olvide que tiene hijas, que hay una familia y que estas cosas lastiman y que tiene muy dolorosas consecuencias.

¿Qué dijo Irina Baeva tras la filtración del video de su novio? Ante las cámaras del programa de televisión "Suelta la Sopa" de la cadena hispana Telemundo, la actriz de origen ruso manifestó: "Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio (las hijas que tuvo con Geraldine Bazán)".

En febrero pasado Paola Rojas abrió su corazón en una charla con Yordi Rosado, para su programa "La última y nos vamos" que transmite por YouTube. La conductora del noticiero "Al Aire con Paola", resaltó que lo más dañino para ella ante la filtración del video de su ex esposo Zague, fue que muchas personas se metieron en su intimidad.

"Cuando tenemos una profesión como esta sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una es cosa es traspasar el límite de la privacidad, con eso que paso muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, fue como si se hubiera abierto la puerta de mi recamara y muchos se metieron, me escribieron unas cosas, tanta obscenidad; no dimensione el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes tan obscenos y fuertes".

Paola Rojas mencionó que había hablado poco de este tema porque aún le duele mucho, "yo tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público, de nadie que sea importante para mis hijos, todo esto públicamente ha sido brutal".