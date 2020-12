La polémica cantante Miley Cyrus luce de lo más seductora como porrista de la NFL

Como parte de la promoción de su séptimo álbum de estudio "Plastic Hearts", la cantante estadounidense Miley Cyrus, dio inicio este viernes a su colaboración de una semana con NFL Network (canal de deportes estadounidense con principalmente fútbol americano), durante el cual pasará el período previo a la Navidad como su artista emergente. En un reciente post en su feed de Instagram, la joven cantautora compartió una fotografía donde luce de lo más sexy y seductora, donde personifica una porrista de la NFL muy a su estilo.

La cantante quien hace unas semanas lanzó "Prisoner" a dueto con Dua Lipa, usó para su caracterización de porrista un traje de látex negro con el número 96. "No me llames ángel", expresó la ex esposa del actor Liam Hemsworth (hermano de Chris Hemsworth, actor de "Thor" en las películas de Marvel".

"Reina", "luz de mi vida", "luces tan bien", "eres tan hermosa", "ella lo es todo", "tú eres la única que me entiende, gracias por ser tú misma", "pero eres un ángel, no puedo evitarlo", "te amamos Miley", y muchos más, fueron los comentarios que recibió la cantante de grandes éxitos como "Wrecking ball".

Asimismo como parte de la colaboración que tendrá con NFL Network, Miley Cyrus publicó un video donde usa este mismo atuendo de látex negro, mientras lanza y atrapa un balón de futbol americano, mientras de fondo se puede escuchar su canción "Plastic Hearts"; en la descripción de dicho video escribió: "no odies al jugador, odia el juego". (Miley Cyrus describe la felicidad que le da ser odiada por la cantante Cher).

La ex estrella de Disney Channel, protagonista de la serie "Hannah Montana", tuvo una entrevista con la periodista MJ Acosta-Ruiz de Good Morning Football, donde comentó que con su asociación a NFL Network, finalmente está haciendo algo que su padre Bill Ray y su hermanos Braison y Trace Cyrus considerarían genial.

Es un honor total, no hago muchas cosas que mi padre o mis hermanos creen que sean geniales, así que esto es increíble. Entonces, lo que más me gusta hacer cuando voy a casa es ir y lanzar la pelota afuera en la granja de mi papá y algunos de mis mejores recuerdos, son jugar al fútbol con mi papá.

Asimismo Miley Cyrus manifestó: "él es un artista y yo un artista, nos consideramos deportistas con constante dedicación y entrenamiento, creo que el atletismo me inculcó un sentido de dedicación por el que ambos estoy agradecido".

Al verla como una porrista, muchos de sus fans han expresado en redes sociales, que la cantante del pop debería encabezar un halftime show de la NFL, que el próximo año estará a cargo del cantautor canadiense Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.