La polémica carrera de Remmy Valenzuela y los escándalos en que se ha visto envuelto

México.Remmy Valenzuela es un cantautor originario de Guasave, Sinaloa, México, y lamentablemente actualmente es buscado por las autoridades para que responda a un hecho de violencia que protagonizó en su hogar semanas atrás.

Remmy Valenzuela habría golpeado e intentado asesinar a su primo y a la novia de él días atrás, según denunciaron ellos ante las autoridades, sin embargo no se sabe nada de su paradero hasta el momento.

Remmy goza de mucha popularidad en México y sobre todo en Estados Unidos, donde ha destacado con temas como ¿Por qué me ilusionaste? y Mi princesa, ha enfrentado críticas porque supuestamente "no canta bien", pero consiguió colocarse en el gusto del público juvenil.

A sus treinta años de edad, Remmy goza del éxito en su carrera artística pero desafortunadamente se ha visto "manchado" por el supuesto intento de asesinato en contra de la novia de su primo con la supuesta golpiza que propinó a ella y también a su propio pariente.

La carrera de Remmy ha estado envuelta en la polémica. Recordemos que durante 2020 hizo público que Christian Nodal lo dejó en visto, luego de enviarle un mensaje en el que le pedía que hiciera con él una colaboración.

He intentado hacer duetos, pero no se puede porque hay muchas envidias, todo mundo quiere ser más que todos. Me rebajé lo más que pude personalmente para pedirle un dueto a Christian Nodal y me dejó en visto… pero vamos a ver a quien le dura más”, escribió en sus redes.