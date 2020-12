La polémica entre Armando Manzanero y Elvis Presley por el tema "Somos novios"

El fallecido cantante y compositor, Armando Manzanero, ha conmocionado al mundo entero luego de perder la batalla que enfrentaba contra el virus que causa la Covid-19, el cual había ocasionado grandes estragos en el yucateco, pese a la tranquila vida que pasó en los últimos años.

La amplia trayectoria del artista oriundo de Mérida, Yucatán, dio inicio en el año 1967 tras lanzar su primer álbum el cual llevó por nombre "Mi primera grabación", posteriormente sacaría alrededor de 20 álbumes musicales entre los cuales destacaron: "Somos novios", "Qué bonito viven los enamorados", "Tiempo de amor", "Corazón salvaje", Las canciones que quise escribir", "La libertad de Manzanero", y su más reciente producción, "Nada personal".

Fue debido a su éxito de 1968, "Somos novios", que el músico alcanzó fama a nivel mundial, llegando a oídos de grandes artistas de talla internacional como lo fue el cantante originario de Tupelo, Misisipi, Estados Unidos, Elvis Presley, quien quedó deslumbrado con la melodiosa canción de Armando Manzanero.

Fue así que El rey del Rock and Roll, decidió realizar un cover del tema, que en inglés se tituló "It's Impossible", sugerido por su compositor personal, Sid Wayne, quien escribió gran parte del repertorio musical utilizado en sus películas. Fue en España que Presley escuchó por primera vez la hermosa canción del cantautor mexicano.

Cabe resaltar que tanto su gusto por el tema "Somos novios", que llegando a Estados Unidos, pidió a su compositor realizar una nueva versión en inglés, a la cual llamaron "It's Impossible". Sin embargo, dicha traducción no es del todo correspondiente a la canción de Manzanero, sino que es una interpretación distinta a la original, lo que ocasionó gran controversia en el mundo de la música, al surgir especulaciones de que se trataba de un plagio.

Aunque ambas canciones tienen diferencias en la letra, las dos relatan una linda historia de amor. No obstante, según confesó el mismo Armando Manzanero, nunca reclamó nada por el supuesto plagio que había comedido el príncipe del Rock and Roll con la ayuda de su compositor, Sid Wayne.

Asimismo confirmó que había ocurrido todo lo contrario, y que además de recibir un anticipo por los derechos de la canción, también llegaron a un acuerdo mutuos que beneficiaba a ambos artistas. (¿Qué hay detrás de la emblemática canción "Contigo aprendí" de Armando Manzanero?).

"Que Elvis Presley haya grabado una canción mía, independientemente cualquiera que hubiera sido grabada, la amo con toda mi alma", manifestó Manzanero en entrevista con "NP25TV" en el año 2015.

“Ni tuve relación, ni tuve el gusto de conocerlo. Lo vi actuar una vez en Las Vegas y creo que todavía me queda el grato sabor de lo grande que era actuando y cuando me graba “Somos novios” es uno de los recuerdos más bellos que tengo en la vida mía. Tan grande que un gran amigo mío, Joe Díaz —que en paz descanse—, me regaló la matriz, en ese entonces se grababa en acetato, lo tiene mi hijo Juan Pablo, y creo que es un tesoro incalculable que tengo“, detalló.