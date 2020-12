La polémica pose de Abigail Ratchford que conquistó a millones

Estados Unidos.- La modelo y actriz estadounidense Abigail Ratchford, que usualmente se vuelve noticia por sus publicaciones en redes sociales, lo hizo de nuevo, esta ocasión una fotografía publicada en Instagram enloqueció a sus millones de seguidores.

La publicación consta de dos imágenes, la misma captura pero una a color y la otra en blanco y negro, para que todos queden conformes sin importar sus diversos gustos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la foto se ve a Abigail Ratchford sentada de costado en una silla de madera colocada en un techo blanco, con una iluminación natural que permite apreciar mejor los detalles de la vestimenta.

La modelo luce un conjunto de lencería con tonalidades negras que resaltan en su piel morena clara. En las piernas luce unas elegantes medias negras acompañadas por un par de tacones altos,

El resto del conjunto consiste en un la parte superior, un sostén con grabados tipo leopardo, y la inferior es una pieza con muy poca tela, que sin duda deja ver algunos de los principales atributos físicos de la modelo nacida en Scranton, Pensilvania, Estados Unidos.

La publicación hecha por Abigail Ratchford acumula hasta el momento más de 42 mil corazones (likes/megusta) en aproximadamente nueve horas, mientras cientos de comentarios halagan la belleza de la joven.

Acompañando el post, publicó el siguiente texto: "Not all heroes wear capes ; ) which one do you like more!? Comment below", que por su traducción al español: "No todos los héroes usan capa ; ) ¿cuál te gusta más? Comenta abajo".

Ahora es tu turno de decidir, ¿cuál de las imágenes te gusta más? ¿A color o blanco y negro?