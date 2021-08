La preciosa Ana, hija de Pampita y Roberto García Moritán, derritió corazones en su primera sesión de fotos

En julio pasado nació Ana, primera hija en común de la modelo y conductora de televisión venezolana Ana Carolina Ardohain, mejor conocida como Pampita, y del empresario gastronómico Roberto García Moritán. A unas semanas de su nacimiento, la preciosa bebé ya tuvo su primer shooting newborn para la revista Caras. La pequeñita derritió corazones con esa paz que emana.

Dicho primer shooting newborn de la hija de Pampita, estuvo a cargo de la fotógrafa Julia Cabrera, quien contó a la revista Caras que para la sesión "la tarea de dormir a Ana no fue muy sencilla".

La primera en tratar de dormir a la bebé fue Pampita, después la misma fotógrafa "y hasta incluso Roberto, pero Ana estaba de lo más atenta a lo que pasaba a su alrededor, es una beba muy tranquila así que aprovechamos a hacer algunas fotos despierta", comentó Julia Cabrera.

No solo para Julia, sino para todo el equipo que participó en el shooting newborn, fue "muy lindo" ver como se conectaban Pampita y su hija. "Con su teléfono filmaba todo el back y le iba compartiendo a su familia y amigas, en un romance absoluto, no lo puedo creer, me muero de amor".

Pampita tomó algunas fotografías con su celular. Foto: revista Caras

Cabe recordar que la modelo argentina tuvo cuatro hijos con el actor chileno Benjamín Vicuña: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Hace unos años recibió un fuerte golpe de la vida, su primogénita Blanca falleció a los 6 años de edad.

En julio pasado Pampita de 43 años de edad publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías durante su labor de parto, además le dedicó un amoroso mensaje a su esposo Roberto García Moritán ante el nacimiento de su hija Ana. "Gracias amor, el hombre que me hace reír fuerte, me duerme abrazada todas las noches y cumple todos mis sueños, te amo tanto, tanto, que maravilla haberte encontrado".

Asimismo agradeció a todo el personal médico que la atendió, a las personas claves durante este proceso y a sus miles de seguidores.

"Gracias a ustedes, los que todos los días nos mandaron mensajes y bendiciones desde que se enteraron que venía una chiquita pronto a nuestras vidas. Gracias también aquellos que nos encontraron en la calle y nos llenaron de palabras de alegría por esta noticia, desde que se enteraron en enero de esta noticia fueron muchos, muchísimos, los que fueron parte de esta ola de amor gigante que hemos recibido".

Leer más: ¿Quiénes fueron las tres esposas de Ramón Valdés, el querido "Monchito" de "El chavo del 8"?