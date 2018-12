La pregunta que Jimmy Kimmel hizo a Yalitza y enfureció a muchos

La actriz revelación mexicana, Yalitza Aparicio, ha conquistado el mundo del cine a nivel mundial.

Gracias a su trabajo en la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, la joven actriz ha aparecido en importantes portadas de revistas y asistido a distintos programas de televisión.

Uno de ellos es el del conductor norteamericano, Jimmy Kimmel, donde fue acompañada por su compañera de actuación Marina de Tavira.

El debut de la mexicana Yalitza Aparicio ha cautivado a los fanáticos del séptimo arte. Foto EFE

El conductor estadunidense preguntó a Yalitza cómo fue que acudió al casting para formar parte de Roma. “No es porque quisiera, mi hermana me obligó porque estaba muy delicada de su embarazo”, relató Yalitza, quien también reiteró que no conocía el trabajo de Cuarón previo al rodaje de la película. Ya que Yalitza no habla inglés, Guillermo -colaborador de Kimmel- tradujo la conversación.

Cuando el anfitrión escuchó a Yalitza decir que no conocía a Cuarón, aprovechó para preguntarle si sabía que él fue quien dirigió la película en la que Sandra Bullock mató a George Clooney en el espacio.

Cuando Guillermo se disponía a traducir la pregunta, Kimmel lo interrumpió diciéndole: "No es necesario que traduzcas ésa". Segundos después preguntó a Yalitza: "¿Qué hay de Netflix?, ¿habías escuchado hablar de Netflix?".

"Ah, sí, eso sí; es más conocido", respondió Yalitza extendiendo los brazos. Esta última pregunta fue la que molestó a muchos usuarios de redes sociales, quienes consideraron que el conductor minimizó a la actriz.