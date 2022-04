La presunta actitud de diva de Paulina Rubio ignorando a Alejandra Guzmán en su gira en conjunto

De inmediato han surgido las comparaciones, pues todos recuerdan la gira Versus Tour, donde Gloria Trevi y Alejandra Guzmán lograron un rotundo éxito, concepto que se quiso repetir este 2022, pero con Paulina Rubio y el resultado no ha sido como lo esperaban.

Muchos están completamente seguros que es Paulina quien tiene un problema con compartir escenario con Alejandra , mientras que otros explican que se trata sólo de una actuación, pero son los presentes en el espectáculo quienes tienen la última palabra y dejan en claro que no parecen llevarse nada bien.

Uno de los momentos más evidentes es cuando interpretan un mashup de los temas 'Hey Güera' y 'Mío', que en su momento fueron rotundos éxitos que se dedicaron mutuamente, en donde se nota que hay algo que no las deja tener esa química en el escenario, y también que la cantante de cabellera rubia ignora por completo a la de cabellera oscura.

Según algunos presentes y seguidores de ambas cantantes, es evidente que la cantante mexicana no está para nada contenta con el trabajo y por ese motivo se ha portado muy mal con su colega, hasta el punto de ignorarla por completo en el escenario y frente a todo su público.

Un reciente video de la gira, que actualmente hace su paso por los Estados Unidos, demuestra que la Chica Dorada no está para nada contenta compartiendo escenario con Alejandra Guzmán , también conocida como La Reina de Corazones.

Pero así como inició la esperada gira, también empezaron los problemas , según se presume. Diferentes fotografías y videos del show han invadido a las redes sociales, en donde se pueden ver las grandes presentaciones que prepararon arduamente las cantantes, pero también la relación que mantienen y no es la mejor.

Gilberto Coronel Periodista Web

