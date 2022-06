La presunta indiferencia que sufrió Andrea Escalona por sus compañeros de Hoy al anunciar su embarazo

México.- El pasado miércoles 22 de junio, la conductora mexicana, Andrea Escalona, anunció con gran emoción que está embarazada y viviendo uno de los momentos más alegres de su vida, sin embargo, todo parece indicar que para sus colegas de trabajo no es de la misma manera, pues evidenciaron una actitud que ha dado mucho sobre qué hablar.

Fue durante la emisión del programa matutino Hoy en donde Andrea aprovechó el espacio para dar la grata noticia, esto ofreciéndole a todos sus compañeros una paleta que decía: "Vas a ser tí@", lo que los tomó completamente por sorpresa.

Al cuestionar quién les había hecho dicha broma, Escalona brincó de alegría y anunció su embarazo, pero no obtuvo las reacciones que esperaba, ya que todos se quedaron en shock esperando a que fuera una broma, pero no fue así.

Andrea Escalona abrió los brazos buscando un abrazo al dar la noticia, sin embargo, nadie se acercó en ese momento y fue ella quien tuvo que dirigirse a Galilea Montijo, quien era la que estaba más cerca, para dárselo.

Luego, poco a poco sus compañeros se acercaron, pero sus seguidores comenzaron a hablar al respecto y aseguraron que a nadie le importó la noticia de su embarazo, incluso, destacaron una indiferencia por parte de todos, lo que ha estado dando bastante sobre qué hablar.

En Internet circula un video de cuando Escalona les da la noticia a sus colegas de trabajo y no se muestran nada emocionados, lo que externan internautas en la sección de comentarios. Cabe destacar que por mucho tiempo se ha especulado que la hija de Magda Rodríguez no se lleva nada bien con los demás famosos que trabajan en Hoy, sin embargo, no se ha confirmado.

